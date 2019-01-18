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YARSAV'ın eski başkanının cezası belli oldu

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KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YARSAV'ın eski başkanının cezası belli oldu
YARSAV'ın eski başkanının cezası belli oldu YARSAV'ın eski başkanının cezası belli oldu YARSAV'ın eski başkanının cezası belli oldu

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçlamasıyla açılan davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DAVANIN ÖNCESİ

Üzerine atılı suçlamayı mahkemelerde kabul etmeyen Arslan, FETÖ/PDY yargı yapılanması içerisinde yer almadığını, YARSAV'da FETÖ adına çalışmalarda bulunmadığını ileri sürmüştü.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Arslan, "ByLock denilen programı 15 Temmuz sürecine kadar duymuş değilim. Kullanmadım, ByLock tespitinin nasıl yapıldığını da bilmiyorum. 8 gün gözaltında kaldım, nasıl ve ne zaman tespit edilmiş bilmiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Hakkındaki ifade veren tanıkların beyanlarını kabul etmediğini belirten Arslan, çelişkili ifadeler olduğunu savunarak, tanıklara soru sormak istediğini, bu sebeple tanıkların mahkeme huzurunda dinlenmesini talep etmişti.

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