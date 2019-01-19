19 Ocak 2019 Cumartesi23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:18Öğle 13:20İkindi 15:48Akşam 18:11Yatsı 19:35
    • 1°C Adana
    • -2°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -13°C Ağrı
    • -4°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 98.455 1.69
  • Altın: 219,530 -0.96
  • Dolar: 5,3279 -0.70
  • Euro: 6,0542 -0.85

Ruslar ve YPG ortak devriyede!

»
Rusya, YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesi çevresinde bağımsız devriyelere devam ediyor.
Ruslar ve YPG ortak devriyede!
Ruslar ve YPG ortak devriyede! Ruslar ve YPG ortak devriyede! Ruslar ve YPG ortak devriyede!

Rusya, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç'in çevresinde bağımsız ve "ortak" devriye faaliyetlerinde bulunuyor.AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Rusya, Münbiç'in çevresinde bazı noktalarda bağımsız, bazılarında ise YPG/PKK'nin kurduğu sözde Bab Askeri Meclisi ile ortak devriye atıyor.

AA'nın elde ettiği görüntülerde, Rus bayraklı zırhlı araçlar kullanan ordu armalı askerlerin, ilçenin güneybatısındaki Arima beldesinin kenar mahalleleri ve çevresinde devriye faaliyeti yürüttüğü görülüyor.
 

 

RUS BAYRAĞI VE ÖRGÜT BAYRAĞI YAN YANA

Rus ordusu Arima civarında ayrıca, Bab Askeri Meclisi adını kullanan YPG/PKK unsurlarıyla ortak devriye gerçekleştiriyor.Ortak devriye faaliyetinin planlanıp yönetildiği karakoldaki toplantının görüntülerinde, iki katlı yapının çatısında sözde Bab Askeri Meclisi bayrağı dikkati çekiyor.Görüntülerde karakolun dış duvarına asılan Rus bayrağı ile YPG ve YPJ'nin örgütsel flamaları yan yana görülüyor.

YPG/PKK, sözde Bab Askeri Meclisini, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan hemen önce DEAŞ işgalindeki Bab'ı ele geçirmek amacıyla kurmuştu. Örgüt, kendi ismini ve varlığını gizleyebilmek amacıyla böyle bir yola başvurmuştu.
 

Rusya Savunma Bakanlığı, Münbiç çevresindeki devriye faaliyetine ilişkin 10 Ocak ve 13 Ocak'ta basına yaptığı bilgilendirmede biri 48, diğeri 32 kilometre uzunluğunda iki hatta Rus ordusunun devriye yaptığını açıklamıştı. Bakanlık, 48 kilometrelik hattın güzergahını, Ajami, Maisra, Halid el Hicam, Deliafr, Hibret, Nafakh, Meşerfet, El Buayir, Bozgöklü olarak bildirmişti. 32 kilometrelik güzergah ise Ajami, El Hutta, Mil Viran, Meşerfa hattı şeklinde açıklanmıştı.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

İlçenin kuzey ve batısı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrol ettiği Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine komşu. Münbiç'in güneyi ve güneybatısı ise Beşşar Esed rejimi güçlerinin hakimiyetinde.
 

ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceği sözünü vermişti. Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, 2018'in haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. İki ülke, 1 Kasım 2018'de Münbiç'te ortak devriye faaliyetlerine başlamıştı. 10. ortak devriye, 5 Ocak'ta yapılmıştı. Ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası halen tamamlanamadı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD’den PKK’ya Irak’ta 4. kampABD’den PKK’ya Irak’ta 4. kampPKK, Irak’ta Kandil, Mahmur ve Sincar’dan sonra 4. büyük kampını kurmaya hazırlanıyor. ABD, daha önce İran rejim karşıtı “Halkın Mücahitleri Örgütü”ne ait eğitim kampını terör örgütüne tahsis ediyor.
Paşası Adil Öksüz çıktıPaşası Adil Öksüz çıktıABD ile Türkiye arasında vize krizine neden olan İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un Adil Öksüz ile irtibatı açığa kavuştu.
ABD'li senatörün Erdoğan ile görüşmesi sona erdi!ABD'li senatörün Erdoğan ile görüşmesi sona erdi!Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2,5 saat sürdü.
Ruslar ve YPG ortak devriyede!Ruslar ve YPG ortak devriyede!Rusya, YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesi çevresinde bağımsız devriyelere devam ediyor.
YARSAV'ın eski başkanının cezası belli olduYARSAV'ın eski başkanının cezası belli olduKHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'cü Enes Kanter şimdi de Trump'a yalvardı!FETÖ'cü Enes Kanter şimdi de Trump'a yalvardı!NBA takımlarından New York Knicks'in formasını giyen FETÖ'cü Enes Kanter, İngiliz haber ajansı Reuters'a verdiği mülakatta, ABD Başkanı Trump'a çağrıda bulunup, Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaşandığı iftirasını attı.
  • Sözcü yazarları hakim karşısında18 Ocak 2019 Cuma 12:33
  • Yerli otomobilin CEO'sundan önemli açıklamalar18 Ocak 2019 Cuma 12:27
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklaması18 Ocak 2019 Cuma 12:26
  • "5 milyon lira verilecek"18 Ocak 2019 Cuma 12:25
  • Gri listede aranan terörist yakalandı!18 Ocak 2019 Cuma 12:23
  • Dışişleri'nden ABD'ye uyarı18 Ocak 2019 Cuma 12:21
  • Bakan açıkladı: Şubat ayında maaşlara yansıyacak18 Ocak 2019 Cuma 12:19
  • Erdoğan imzaladı! Nihat Hatipoğlu'na yeni görev18 Ocak 2019 Cuma 12:17
  • Milli füzeleri konuşturacak sistem!18 Ocak 2019 Cuma 12:15
  • 20 günde 3. kez denediler18 Ocak 2019 Cuma 12:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri