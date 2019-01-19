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ABD'li senatörün Erdoğan ile görüşmesi sona erdi!

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2,5 saat sürdü.
ABD'li senatörün Erdoğan ile görüşmesi sona erdi!
ABD'li senatörün Erdoğan ile görüşmesi sona erdi! ABD'li senatörün Erdoğan ile görüşmesi sona erdi! ABD'li senatörün Erdoğan ile görüşmesi sona erdi!

ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye meselesini görüşmek üzere kabul edildi. 

Beşetepe'de yapılan görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

 

Graham Türkiye'ye gelmeden önce, "Umuyorum ki Suriye'deki faaliyetlerimizin Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atmadığı konusunda Türkiye'nin kendini güvende hissettiğinden emin olduğumuz bir yol buluruz." ifadelerini kullanmıştı. 

YPG-PKK İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKEN SENATÖR

 

ABD Senatosunda düzenlenen oturumlarda 2015 ve 2017 yılları arasında defalarca PKK'nın Komünist-Marksist ideolojiye sahip bir terör örgütü olduğunu dile getiren Graham, YPG'nin PKK ile olan yakın ilişkisine dikkat çekmesiyle tanınmıştı. 

JOHN BOLTON ÜLKESİNE POSTALANMIŞTI

Türkiye'ye gelmeden önce tepki çeken açıklamalar yapan YPG/PKK sevici John Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemişti. Senetör Graham'ın kabul edilişi ise bu bakımdan bir anlam taşıyor.

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