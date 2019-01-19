ABD’den PKK’ya Irak’ta 4. kamp

PKK, Irak’ta Kandil, Mahmur ve Sincar’dan sonra 4. büyük kampını kurmaya hazırlanıyor. ABD, daha önce İran rejim karşıtı “Halkın Mücahitleri Örgütü”ne ait eğitim kampını terör örgütüne tahsis ediyor.

Terör örgütü PKK, Irak’ta Kandil, Mahmur ve Sincar’dan sonra 4 büyük kampını kurmaya hazırlanıyor. ABD, daha önce Halkın Mücahitleri örgütünün kullandığı eğitim kampını, şimdi PKK’ya tahsis ediyor. Irak Eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, 1986 yılında İran rejimi muhalifi Halkın Mücahitleri örgütüne dev bir eğitim kampı kurmuştu. Diyala’da kurulan Eşref Kampı’nda İran’daki rejim muhaliflerine askeri ve siyasi eğitim veriliyordu.

ABD OPERASYON DÜZENLEDİ

1970-1980 yıllarında İran’da görev yapan 20’den fazla ABD’liyi düzenlediği suikastlerle öldüren örgüt, 1991 Birinci Körfez Savaşı ve 2003 işgal döneminde de ABD’ye karşı direniş gösterdi. Örgütün lideri Meryem Recai de Irak’ın işgaline destek veren peşmerge ve PKK’ya karşı acımasız olmaları için teröristlerine emir verdi. ABD Özel Kuvvetleri, 2013 yılı Nisan kampa operasyon düzenledi. Kampta 6 bin milis, 20 tank, binlerce silah ve cephane bulunuyordu. ABD ile varılan anlaşma sonrası silahlarını teslim ederek teslim olan Halkın Mücahitleri Örgütü kendileri için silahlı faaliyet dönemine son verdiklerini açıkladı.

BÖLGE BOŞALTILDI

2013 yılından sonra kampın kontrolü ABD’ye geçti. Yeni Şafak’a konuşan bölge kaynakları ABD’nin bu yıl başından itibaren önce kamp çevresinde bulunan Haşdi Şabi birliklerini bölgeden uzaklaştırdığını, sonrasında ise bazı PKK’lıları kampa düzenleme amaçlı yerleştirdiği bilgisini verdi.

40 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLMİŞTİ

Yeni Şafak’ın konuştuğu Irak Ordusu eski generallerinden Abdusselam Cesim, Irak’ta Halkın mücahitlerine tahsis edilen 3 kamp olduğunu ve İranlı Generaller Seyyid Ahmet, Seyyid Cafer'in eğitim sorumlusu olarak görev yaptığını söyledi. Bu kamplar arasında Eşref’in olağanüstü büyüklüğe sahip olduğunu belirten General Abdusselam Cesim, kamplarda en az 40 bin Halkın Mücahitleri örgütünün mensubuna eğitim verildiğini söyledi.

PKK KORUMAYA ALINDI

2013 yılında düzenlenen operasyonda ABD’lilerin yanında PKK’lıların da olduğunu ifade eden Cesim, “Bir süredir boş olan kamp PKK’ya tahsis edildi. Terör örgütü kampa yerleşerek Irak içlerine daha fazla sokulacak. Böylece ABD, PKK’yı Türkiye’nin operasyonlarından koruyacak” dedi. Kampın ayrıca PKK’lı teröristlerin Suriye’den İran’a taşınmasında ara menzil görevi göreceği belirtildi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK