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4 yıl boyunca erkek kılığına girip çalıştılar

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 2 kız kardeş, babaları hastalanınca tek geçim kaynağı olan berber dükkanlarını 4 yıl boyunca erkek kılığına girerek çalıştırdı. 16 ve 18 yaşındaki kardeşler, cinsiyetleri anlaşılınca hükümet tarafından ödüllendirildi.
4 yıl boyunca erkek kılığına girip çalıştılar
4 yıl boyunca erkek kılığına girip çalıştılar 4 yıl boyunca erkek kılığına girip çalıştılar 4 yıl boyunca erkek kılığına girip çalıştılar

Erkek kılığına girip aileyi ayakta tutan Neha ve Jyoti isimli iki kız kardeşe, hükümet tarafından ödül verildi. Öğlen okuldan geldikten sonra dükkanı açan kardeşler, günde yaklaşık 400 rupi (yaklaşık 6 dolar) kazanıyor.

 

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Hindistan'da yaşayan Jyoti Kumari ve ve küçük kardeşi Neha'nın babaları 2014'te hastalanınca berber dükkanları kapandı.

Neha ve Jyoti, bir süre sonra dükkanı açarak müşterilerini tıraş etmeye başladı.

 

Jyoti, köydeki müşterilerin, saçları ve sakallarına erkek olmayan bir berberin dokunmasını yadırgadığı için kılık değiştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Kız kardeşler adlarını Deepak ve Raju olarak değiştirdi, saçlarını kesti, bileziklerini çıkararak ülkede erkekler arasında yaygın olan çelik bileklikler taktı.
Jyoti, yaklaşık 100 haneli köydeki birkaç kişinin kimliklerini bildiğini ancak çevre köylerden gelen müşterilerin hiçbir şeyden şüphelenmediğini belirtiyor ve "Bugün bile beni tanıyamazsınız" diyor.

Öğlen okuldan geldikten sonra dükkanı açan kardeşler, günde yaklaşık 400 rupi (yaklaşık 6 dolar) kazanıyor. Ama bu paranın babasının tedavi masraflarını ve evi geçindirmeye yettiğini söylüyorlar.

ÖDÜLLENDİRİLDİLER

4 yıl içinde Jyoti mezun oldu, Neha ise okumaya devam ediyor. Neha zaman geçtikte kendilerine güvenlerinin arttığını ve yavaş yavaş kız olduklarını açıklamaya başladıklarını belirterek "Kimseden korkmuyoruz" diyor. Jyoti de saçlarını yeniden uzatmaya başlamış.

Gorakhpur kentinden bir gazetecinin Jyoti ve Neha'nın öyküsünü haberleştirmesinden sonra yerel yetkililer berberi ziyaret edip, kızlara çek verdi. Abişkek Pandey adlı bir yetkili, "İnsanların her şeye rağmen nasıl mücadele edip ayakta kalabileceklerini gösteren olağanüstü bir hikaye. Küçük kızkardeşler, toplum için bir esin kaynağı. Öykülerini herkesin duyması lazım" dedi.

KIZLARIMLA GURUR DUYUYORUM
Kızların babası Dhruv Narayan ise "Çocuklarım bu işi yapmak zorunda kalması bana acı veriyor. Ama kızlarımla gurur duyuyorum. Ailemizi krizden kurtardılar" diye konuştu.

Jyoti ve Neha, hikayelerinin duyulmasından sonra üne kavuşan Banwari Tola adlı köydeki dükkanlarını çalıştırmaya devam edeceklerini ve müşterilerin artık kendilerinden rahatsız olmadığını söylüyor.

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