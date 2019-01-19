"Hatalarımız var, Türkiye'ye borçluyuz"

ABD'li senatör Lindsey Graham basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Graham'ın konuşmasından satır başları;

YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım.

'OBAMA YPG'Yİ SİLAHLANDIRARAK KABUSA NEDEN OLDU'

DEAŞ'lılar hala dağlarda. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım. YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması için Dunford'un bir çalışması var. Obama YPG'yi silahlandırarak Türkiye için kabus neden oldu.

ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİ

ABD askeri hemen çekilirse Suriye'de daha büyük bir savaş çıkar.

Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak. Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur.