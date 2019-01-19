Galatasaray, Alan Carvalho'yu bonservis bedeli olmadan transfer etmek istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. İşte Alan için yapılan görüşmelerin hikayesi: Ligin ilk yarısı devam ederken, menajer Özkan Doğan ve eski futbolcu Baki Mercimek, sarı-kırmızılılar ile temasa geçerek "Alan'ı sadece imza parası karşılığında getiririz" dediler.
KULÜBÜ "EVET" DERSE ALAN GELİYOR
Ancak FIFA ile ters düşmek istemeyen Galatasaray, Alan'ın Brezilyalı menajeri ile görüşerek, oyuncunun kulübü Guangzhou Evergrande'nin bonservis bedeli istediğini öğrendi. Yapılan pazarlıklar sonrası taraflar 3 milyon Euro'ya anlaştı. Cimbom'un 29 yaşındaki forvete de 3.5 milyon Euro yıllık ücret ve imza parası ödeyeceği öğrenildi.
ALAN, TAFFAREL İLE GÖRÜŞTÜ
Galatasaray'a gelmek için gün sayan Alan'ın Brezilyalı efsane Taffarel ile de görüşerek Çin kulübünden haber beklediğini iletti. Galatasaray formasını giymek için sabırsızlanan Alan'ın Taffarel ile yaptığı görüşmede, "Galatasaray ile anlaşmaya vardım ve Türkiye'de o havayı solmak için sabırsızlanıyorum, kulübümden yana bazı pürüzler var, çözülmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. (Sporx)
19 Ocak 2019 Cumartesi23 R.Ahir 1440
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G.Saray'a Taffarel ile mesaj yolladı! 'Hazırım'
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