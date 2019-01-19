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Galatasaray ikinci yarıya 'çok farklı' başladı!

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Galatasaray ikinci yarıya 'çok farklı' başladı!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti.
Galatasaray ikinci yarıya 'çok farklı' başladı! Galatasaray ikinci yarıya 'çok farklı' başladı! Galatasaray ikinci yarıya 'çok farklı' başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada ve 26. dakikada Sinan Gümüş, 21, 59 ve 63. dakikada Henry Onyekuru, 86. dakikada Badou Ndiaye kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray Süper Lig'de puanını 32'ye çıkarırken, Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacak. Ankaragücü ise bir sonraki hafta sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray: 6 - MKE Ankaragücü: 0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon (Dk. 84 Gökay Güney), Marcao, Linnes (Dk. 71 Emre Taşdemir), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 77 Yunus Akgün)

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Heurtaux (Dk. 26 Kone), Pinto (Dk. 69 Mehmet Sak), Faty, Djedje, Kenan Özer (Dk. 61 Ozokwo), Moulin, Bifouma, Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 1 ve 26 Sinan Gümüş, Dk. 21, 59 ve 63 Onyekuru, Dk. 86 Ndiaye (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 4 Moulin, Dk 16 Pinto, Dk. 57 Kenan Özer (MKE Ankaragücü), Dk. 16 Belhanda, Dk. 31 Linnes, Dk. 37 Fernando (Galatasaray

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