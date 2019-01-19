Küstah sözlere Cumhurbaşkanlığı'ndan sert cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün Washington Post'ta 20 Ocak'ta yayımlanmak üzere kaleme aldığı yazısında Türkiye aleyhinde kullandığı ifadelere Twitter'dan yanıt verdi.



Kalın, “Analizin saçma. Türkiye’ye karşı suçlamaların anlamsız. PKK propagandası yapıyorsun. Türkiye, yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt, Asur ve diğerlerinin hayatını kurtardı. PKK’ya yeni bir hayat vermek istiyorsun. Bu olmayacak” dedi.







McGurk ne demişti?



ABD’nin eski DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye'nin Suriye'deki durumuyla ilgili açıklamasında, Türkiye’nin güvenilir partner olmadığını söylemişti.



Türkiye'nin Suriye'de, aralarında aşırılık yanlılarının da bulunduğu muhalif gruplarına destek verdiğini iddia eden McGurk, bu grupların çok küçük olduğunu, bu yüzden ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) alternatif olamayacağını açıklamıştı.