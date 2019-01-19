Meksika'da patlama: 66 ölü çok sayıda yaralı var

Meksika'da başkent Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu patlama yaşandı.

Meksika devlet petrol şirketi Petroleos Mexicanos'tan (Pemex) yapılan açıklamada, patlamada boru hatından sızan akaryakıtı toplamak için çevrede toplanan 66 kişinin hayatını kaybettiği, ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Meksika'da boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılması ülkede akaryakıt krizine yol açmıştı.

Boru hatlarının kapatılması nedeniyle akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, yaşanan gecikmeler sonucu benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

Geçen hafta Meksiko eyaletinde vatandaşların üzerinde çatlaklar oluşan boru hattından sızan petrolü plastik leğenlere ve şişelere doldurduğu görüntüler hafta sonu sosyal medyada yayılmıştı.

Devlet Başkanı Lopez Obrador, akaryakıt sıkıntısının boru hatlarından yapılan hırsızlıkla mücadelenin sonucu olduğunu belirterek vatandaşlardan sabırlı olmalarını istemişti.

1 Aralık 2018'de yemin ederek göreve başlayan yeni Devlet Başkanı Obrador, devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti.

Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak musluklar yerleştirerek hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.

Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatı veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı, biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.

Ülkede devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.