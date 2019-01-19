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Meksika'da patlama: 66 ölü çok sayıda yaralı var

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Meksika'da patlama: 66 ölü çok sayıda yaralı var
Meksika'da boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev almasıyla yaşanan patlamada, sızan petrolü toplayan 66 kişinin öldüğü açıklandı.
Meksika'da patlama: 66 ölü çok sayıda yaralı var Meksika'da patlama: 66 ölü çok sayıda yaralı var Meksika'da patlama: 66 ölü çok sayıda yaralı var

Meksika'da başkent Meksiko'nun 100  kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında boru hattındaki  çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu patlama yaşandı. 

 

Meksika devlet petrol şirketi Petroleos Mexicanos'tan (Pemex) yapılan  açıklamada, patlamada boru hatından sızan akaryakıtı toplamak için çevrede  toplanan 66 kişinin hayatını kaybettiği, ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Meksika'da boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle  bazı boru hatlarının hizmete kapatılması ülkede akaryakıt krizine yol açmıştı.

 

Boru hatlarının kapatılması nedeniyle akaryakıt dağıtımı geçici olarak  tankerlerle yapılırken, yaşanan gecikmeler sonucu benzin istasyonları önünde uzun  araç kuyrukları oluşmuştu.

Geçen hafta Meksiko eyaletinde vatandaşların üzerinde çatlaklar oluşan  boru hattından sızan petrolü plastik leğenlere ve şişelere doldurduğu görüntüler  hafta sonu sosyal medyada yayılmıştı.

Devlet Başkanı Lopez Obrador, akaryakıt sıkıntısının boru hatlarından  yapılan hırsızlıkla mücadelenin sonucu olduğunu belirterek vatandaşlardan sabırlı  olmalarını istemişti.

1 Aralık 2018'de yemin ederek göreve başlayan yeni Devlet Başkanı  Obrador, devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla  mücadele etme sözü vermişti.

Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak  musluklar yerleştirerek hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.

Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması  talimatı veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı, biz  mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.

Ülkede devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan  akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

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