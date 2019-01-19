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Hasan Şaş'tan forvet müjdesi! 'Kesin...'

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Hasan Şaş'tan forvet müjdesi! 'Kesin...'
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Ankaragücü maçı sonrası konuştu.
Hasan Şaş'tan forvet müjdesi! 'Kesin...' Hasan Şaş'tan forvet müjdesi! 'Kesin...' Hasan Şaş'tan forvet müjdesi! 'Kesin...'

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Ankaragücü maçında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

 

"GÖZTEPE VE ALANYA SERT GEÇECEK"

Sarı-kırmızılı takımın 6-0'lık galibiyeti hakkında konuşan Hasan Şaş, "İyi bir oyun çıkardık. Farklı bir galibiyet sevindirici. Daha önemlisi pozisyona girmek. Takımın enerjisi çok yüksek. Antrenmanda bunu gösterdiler, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Daha da iyi olacağız. Bizi daha sert maçlar bekliyor. Şimdi Göztepe ve Alanya maçlarına konsantre olacağız. O maçlar daha sert geçecek. Daha da ciddi hazırlanacağız. Puan kaybına tahammülümüz yok. Aynı ciddiyet ve sabırla galibiyetleri alacağız." dedi.

 

"FORVET BEKENTİSİ VAR AMA SİNAN..."

Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru hakkında konuşan Hasan Şaş, "Sinan Gümüş ne görev verilirse yaptı. Forvet beklentisi var, Sinan baskı altında çıktı ama gollerini attı. Onyekuru'yu sezon başında ısrarla istedik, kimse tanımıyordu ama gelişme kaydedeceğini biliyorduk. İkisi de daha iyi olacak. Onyekuru bizde kiralık oynuyor, güçlendiği zaman, gittiği takımlarda daha yüksek performans gösterecektir." diye konuştu.

HASAN ŞAŞ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Basın toplantısında konuşan Hasan Şaş "İki forvet transferi yapacağız. Bir forvet olursa, bir de savunmaya takviye yapabiliriz. Ama kesin 2 transfer yapacağız." açıklamasını yaptı.

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