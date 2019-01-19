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Erdoğan kenevir üretiminin merkezini açıkladı

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Erdoğan kenevir üretiminin merkezini açıkladı
Samsun'da aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kenevir üretiminin merkezi olacak ilçeyi açıkladı.
Erdoğan kenevir üretiminin merkezini açıkladı Erdoğan kenevir üretiminin merkezini açıkladı Erdoğan kenevir üretiminin merkezini açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

 

KENEVİRİN MERKEZİ VEZİRKÖPRÜ

Adayların tanıtım toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samsun Vezirköprü’de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Vezirköprü bu işin merkezi olacak"

 

'ÜRETİME BAŞLIYORUZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada "Son zamanlar bu plastik poşetler vb. birçok ürünlerle ilgili olarak bir savaş başlattık. Bunun 500 yıl-750-1000 yıl bunu toprak eritemiyor. Savaşımızı kararlı bir şekilde başlattık. Anacağım evde file dokurdu. File ile alışveriş yapar gelirdik. Bunun toprakla bir dostluğu var. O zamanlar bunlar kenevirden yapılırdı. Ülkemizde keneviri yok ettik. Kenevirden atlet, fanila dokunurdu. Çünkü teri emmesi çok farklı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor. Birilerinin bu işi başlatması lazımdı. Şu anda biz de bunun çalışmasını yapıyoruz" demişti.

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