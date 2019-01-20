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İstanbul'da 7 PKK'lı tutuklandı

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İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin 7’si sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 7 terör şüphelisi cezaevine gönderildi.
İstanbul'da 7 PKK'lı tutuklandı
İstanbul'da 7 PKK'lı tutuklandı İstanbul'da 7 PKK'lı tutuklandı İstanbul'da 7 PKK'lı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince beş gün önce düzenlenen operasyonda, molotof kokteylli saldırı, korsan gösteri, araç kundaklama ve illegal eylemlere katıldıkları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 9 zanlı yakalanmıştı. Çoğu, örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup 9 şüphelinin emniyetteki sorguları dün tamamlandı.

2 ZANLI SERBEST BIRAKILDI

İHA'da yer alan habere göre şüphelilerin 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 2 zanlının ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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