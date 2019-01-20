Yıl dönümünde Afrin'de alçak saldırı!

Suriye'nin Afrin kentinde valilik binası yakınlarında otogar önünde patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Bugün Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümüydü.
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Suriye'nin Afrin kentinde valilik binası yakınlarında otogar önünde patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Bugün Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümüydü.
Ayrıntılar geliyor...