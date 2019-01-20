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Terim keşfe devam ediyor!

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Terim keşfe devam ediyor!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, U21 takımının Ankaragücü maçını izledi.
Terim keşfe devam ediyor! Terim keşfe devam ediyor! Terim keşfe devam ediyor!

Alt yapıdan çıkan Ozan Kabak'ı 11 milyon euroya Stuttgart'a satan Galatasaray'da bir başka genç futbolcu Gökay Güney, ligin ikinci yarısının ilk karşılaşması olan Ankaragücü maçında forma şansı buldu.

1999 doğumlu Gökay böylelikle ilk kez Spor Toto Süper Lig maçında forma giydi.

'Yeni Ozan Kabaklar' arayışına giren Fatih Terim, U21 maçlarını yerinde takip ediyor ve alt yapıdan genç isimleri A takım kadrosuna dahil ediyor.

En büyük örneği olan Ozan Kabak'tan sonra Yunus Akgün, Celil Yüksel, Atalay Babacan, Mustafa Kapı, Gökay Güney gibi isimlerin sürekli A takımda yer alması ve zaman zaman 11'de yer bulmaları alt yapıdan daha birçok 'Yeni Ozan Kabak'ların geleceğinin göstergesi oluyor.

OZAN KABAK'TAN SONRA GÖKAY GÜNEY

Dün oynanan ve Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Ankaragücü maçının 87.dakikasında Maicon'un yerine oyuna giren 19 yaşındaki Gökay Güney ilk kez Süper Lig'de süre aldı.

Daha önce Galatasaray A takım formasını Türkiye Kupası maçlarında terleten 19 yaşındaki savunma oyuncusu Gökay Güney, savunmada güven verirken, Ozan Kabak kadar başarılı olup öne çıkıp çıkamayacağını zaman içinde kendisi gösterecek.

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