10 ay sonra görevine döndü

Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca, 2018 içinde ve yıl sonundan itibaren bugüne kadar geçen sürede meydana gelen olaylarla ilgili, bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlıkta düzenlenen toplantıda Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, bilgi verdi. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son bilgileri aktaran Deniz Binbaşı Aktop, bugün itibarıyla harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 608 olduğunu kaydetti.

GÖREVE DÖNDÜ

Aktop, operasyon sırasında 10 Şubat 2018'de yaralanan ve tedavisinin ardından görevine dönen Piyade Üsteğmen Özgür Ocak'a da söz verdi.

Ocak, "Türk Silahlı Kuvvetleri; devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve güvenliği için can vermeye de can almaya da her zaman hazırdır. Silahlı Kuvvetlerimiz çukur operasyonlarında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda, teröriste mücadele harekatlarında olduğu gibi verilecek görevi her zaman yerine getirmeye hazırdır. Bölgemizin teminatı devletimizdir. Şanlı tarihimiz kahramanlıklarla doludur." diye konuştu.

37 ŞARAPNEL, KOPUK SAĞ BACAK...

Afrin gazisi Özgür Ocak, "Ben Piyade Üsteğmen Özgür Ocak, 10 Şubat 2018 AfrinHarekatı'nda yaralandım. 3 kez kalbim durdu. 27 tüp kan, 37 şarapnel, kopuk sağ bacak... 10 Şubat'tan bu zamana 10 ayda koşar vaziyete geldim. Devletimden, milletimden, sevenlerimden Allah razı olsun..." sözleriyle tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatmıştı.