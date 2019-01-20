FETÖ'nün mahrem imamı, İlker Başbuğ'un tutuklanmasına sevinmiş

İzmir'de, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı olan tabip yarbay, kendisinden sorumlu olan mahrem imamın dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tutuklandığında yaşadığı sevince tanıklık ettiğini anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki "kripto yapılanması"na yönelik soruşturmada hakkında dava açılan itirafçı tabip yarbay, kendisinden sorumlu mahrem imamın, askeri birlikler ve rütbeli subaylarla ilgili fişleme dosyalarını gördüğünü belirterek, bu kişinin eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanması haberi karşısında yaşadığı sevince de tanıklık ettiğini belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan tabip yarbay S.E. hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla hazırlanan ve İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanığın ifadelerine yer verildi.

İfadesinde kendisinden sorumlu "mahrem abilerin" askeri birliklerle ilgili bilgilere nasıl sahip olduğunu öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı dile getiren S.E, Sivas'ta görev yaptığı dönemde kendisinden sorumlu "Cem" kod adlı mahrem imamla bir örgüt evinde buluştuğunu anlattı.

Örgüt evindeki bilgisayarda askeri birliklere ait bilgiler ve bazı rütbeli subaylarla ilgili dosyalar gördüğünü belirten S.E, bu dosyalarda askerlerin kişilik yapıları ve "Ergenekoncu" olup olmadıklarına dair fişlemeleri görünce şaşırdığını aktardı.

"Personel şube müdürüymüş gibi anlattı"

Bazı albay ve binbaşı rütbesindeki subayların "müslüman olup olmadığı" konusunda mahrem imamın söylemlerini duyduğunda "şok" yaşadığını kaydeden S.E, şu ifadeleri kullandı:

"Mahrem imam 'Cem' bilgileri verdikten sonra 'bunlara dikkat et' dedi. Birliklerle ilgili Sivas 5. Piyade Eğitim Tugayı'nın birlik yapısını sanki bir personel şube müdürüymüş gibi bana anlattı. Daha önce çalıştığım illerdeki sorumlularım arasında ilk defa böyle bir brifing verildiğini görünce şaşırdım ancak bu bilgileri nereden bildiğini sormadım. Çünkü kendisinin tugayda görüştüğü kişilerden bu bilgileri aldığını tahmin ediyordum."

Mahrem imamın FETÖ mensubu subaylarla buluştuğunda evin balkon kapısının önüne radyo koyarak sesini açtığını, bu yolla tedbir aldığını belirten S.E, "Cem, bir görüşme sırasında benden Temeltepe taburununun nizamiyesinde yürütülen inşaat faaliyetinin fotoğrafını çekmemi istedi. Ben de 'Beni böyle işlere karıştırmayın.' diye reddettim. Gerekçe olarak tugay komutanının yolsuzluğunu ispatlamak istediğini söylemişti." dedi.

Başbuğ tutuklandığında mahrem imam sevinmiş

"Cem" kod adlı mahrem imamın yaklaşık 4 yıl kendisinden sorumlu olduğunu, bu süre içerisinde FETÖ'nün birçok usulsüzlüğüne ve örgüt mensubu olmayan askeri personele kumpas hazırlığına şahitlik ettiğini aktaran S.E, ifadesinde şunları kaydetti:

"Mahrem imam, görüşmelerimiz sırasında tugay komutanlığında görevli bir albay ve yüzbaşının uluslararası bir fuhuş şebekesinin Sivas temsilcisi olduğunu söyledi. 'Cem' o dönemde Genelkurmay Başkanımız olan İlker Başbuğ tutuklandığı zaman haberi televizyonda görünce 'İşte böyle, işte böyle' diyerek Zekeriya Öz'e methiyeler düzdü. 'Cem'e, 'Zekeriya Öz de mi cemaatten?' diye sorunca 'yok değil' diyerek kıvırdı."