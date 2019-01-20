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Afrin şehidinin babaevinde hüzün ve gurur bir arada yaşanıyor

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde 20 Ocak 2018'de başlattığı ve başarıyla tamamladığı "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın ailesi, oğullarıyla gurur duyuyor.
Afrin şehidinin babaevinde hüzün ve gurur bir arada yaşanıyor
Afrin şehidinin babaevinde hüzün ve gurur bir arada yaşanıyor Afrin şehidinin babaevinde hüzün ve gurur bir arada yaşanıyor Afrin şehidinin babaevinde hüzün ve gurur bir arada yaşanıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde başarıyla tamamladığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın birinci yılında, şehit Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın ailesi, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

Afrin şehidi Kart son yolculuğuna uğurlandı 

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan şehidin ailesi, harekatın 52'nci gününde şehit olan Kart'ın fotoğrafları ve kıyafetleriyle, özlemlerini dindirmeye çalışıyor.

Şehidin 53 yaşındaki babası İlhan Kart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki oğlu bulunduğunu, küçük oğlu Taner'in şehadetinin üzerinden yaklaşık 10 ay geçtiğini söyledi. 

Buna rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Kart, "Anlatmak çok zor bu duyguları. Bize çok farklı duygular yaşattı. Bize bir gün 'Geliyorum' demedi, hep sürpriz yaparak gelirdi. 10 ay oldu, ne sürprizi ne telefonu ne kendisinin gelmesi ne de araması var." ifadelerini kullandı.

Oğlunun vatan, millet, bayrak uğruna şehit düştüğünü anlatan Kart, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlum 9 aylık evliyken şehit oldu. Kutsal görevden hiçbir zaman şikayetçi olmadı, üzülmedi. 'Nasıl gidiyor?' diye sorduğumuzda hep iyi anlattı. Her şeyin iyi gittiğini söyledi. 'Vatan, millet için, sizler için varız.' dedi. Bizlere ve memlekete kendini adadı ve şehit oldu. Şehit olduğu için gururluyuz, tek tesellimiz bu. Onun yokluğu çok zor."

Oğlunun Akkuş ilçesindeki mezarını sık sık ziyaret ettiklerini belirten Kart, "Mezarına gittiğimizde, o bayrağı gördüğümüzde mutlu oluyoruz, gururlanıyoruz ama kabir taşını da gördüğümüzde çok hüzünleniyoruz, buruk oluyoruz. Orada onunla konuşup 'Biz geldik oğlum' diyoruz. Dönmek, onu orada bırakmak çok acı oluyor." diye konuştu.

"Türkiye için şehit oldu"

Şehidin 50 yaşındaki annesi Nurlu Kart ise acısının büyüklüğüne rağmen şehit annesi olduğu için gurur duyduğunu söyledi. 

Oğlunun fotoğraflarına bakarak avunduğunu ve kokusunu özlediğini dile getiren Kart, "Vatan, millet, Türkiye için şehit oldu. Acım çok büyük. Onun telefonları gelecek sanıyorum. Odadaki fotoğraflarıyla konuşuyorum. Onları öpüyorum. Vaktimi onlarla geçiriyorum. Elbiselerini kokluyorum." dedi.

Bu tarifsiz acıyı kimsenin yaşamamasını dileyen Kart, şunları kaydetti:

"Acım çok büyük ama tabii ki gururluyuz, vatanı, milleti ve Türkiye için savaştı. Bir kere dert yanmadı. 'Aç mısın, üşüyor musun?' diye sorduğumda hep 'Yok' dedi. 'Devletimiz bize bakıyor' dedi. Bir kere 'Yoruldum, uykusuz kaldım' demedi. Öyle bir evlat yetiştirdiğim için çok gururluyum, mutluyum."

Şehidin kardeşi Tuncay Kart da acılarının tarifsiz olduğunu belirterek, "Bizi mutlu eden, vatanı ve milleti için şehit olması. Onun anıları unutulmuyor." ifadelerini kullandı.

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