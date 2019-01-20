Kar temizleyicilerinin "tehlikeli mesaisi"

Muş'ta kar temizleyicileri bellerine bağladıkları iple güvenlik tedbiri aldıktan sonra binaların çatısında biriken kar kütlelerini temizleyerek geçimini sağlıyor.

Muş’ta çetin geçen kış mevsiminde bazıları aile bütçelerine katkı sağlamak için metrelerce yükseklikteki çatılarda biriken karı temizliyorlar.

Çatılarda tehlike oluşturan kar birikintileri ve buz parçaları kimilerinin geçim kaynağı oldu.

Genellikle 5-6 kişilik ekiplerce yapılan kar temizleme işleminde işçiler, metrelerce yüksekten düşmemek için bir ucunu beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıdaki demir, beton, direk ya da başka bir noktaya sabitliyor.

Ekiptekilerden biri de önlem olarak belli bir noktaya sabitlenen ipin ucunu tutarak temizlik işi yapan arkadaşının güvenliğini sağlıyor.



Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 3 metreyi bulduğu Muş'ta metrelerce yükseklikte çalışma yürüten kar temizleyicileri, günlük ortalama 100 lira kazanıyor.

"Bizim için ekmek, ipin ucunda"

İşçilerden Zeki Güngör, AA muhabirine, çatı temizlemenin birçok işsiz kişinin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Bellerine bağladıkları halatlarla güvenlik tedbiri aldıklarını anlatan Güngör, "İşimizin riskli olduğunu biliyoruz ama güvenlik önlemlerini de ihmal etmiyoruz. 10 katlı binaların çatılarına çıkarak çalışıyoruz. Çatının büyüklüğüne ve yüksekliğine göre fiyatlarımız değişiyor. Birimiz çalışırken diğer arkadaş halatın ucunu tutuyor. Bu işi yaparken halatların sağlam olması gerekiyor." dedi.

Eyüp Çelik ise yaptıkları işin tehlikesinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Yoğun kar yağışından sonra çatıları temizliyoruz. Normalde 5-6 kişilik ekiplerle çalışıyoruz. Fakat kar az olan çatılarda 2 kişi çalışıyoruz. Bizim için ekmek, ipin ucunda. Bir kere düşersen bunun dönüşü yok. Biz de ekmeğimizi böyle kazanıyoruz. Arkadaşımızla birbirimize güveniyoruz. İpin ucundayken ben ona o da bana güveniyor. Bu şekilde çalışarak ekmeğimizi kazanıyoruz." ifadesini kullandı.