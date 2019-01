Başakşehir Trabzon'u ezdi geçti!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında kazanan Medipol Başakşehir oldu. Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 ile geçen lider puan farkını korumayı başardı.



Medipol Başakşehir'in gollerini 32. dakikada İrfan Can Kahveci, 42. dakikada Gael Clichy, 48. dakikada kendi kalesine Ekuban, 86. dakikada Edin Visca kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 49. dakikada Ekuban, 80. dakikada Yusuf Yazıcı attı.



Trabzonspor, bir sonraki hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir ise gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.







TRABZONSPOR 2-4 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xx) - Pereira (x)(Dk. 44 Abdulkadir Parmak xx), Hüseyin (x), Toure (x), Novak (x), Kamil Ahmet (x), Yusuf (xxx), Abdülkadir Ömür (x), Ekuban (xxx), Nwakaeme (xxx), Rodallega (x)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xxx) - Caiçara (xxx), Mahmut (xxx), Epureanu (xxx), Clichy (xxx), İrfan Can (xxx), Emre (xxx), Visca (xxx), Mossoro (xx)(Dk. 66 Soner x), Arda (xx)(Dk. 71 Elia x), Robinho (xxx)(Dk. 90+1 Napoleoni (?)



GOLLER: Dk. 32 İrfan Can, Dk. 42 Clichy, Dk. 48 Ekuban (K.K), Dk. 86 Visca (Medipol Başakşehir) - Dk. 49 Ekuban, Dk. 80 Yusuf (Trabzonspor)



SARI KARTLAR: Pereira, Ekuban, Yusuf (Trabzonspor) - İrfan Can, Arda (Medipol Başakşehir)







PEREIRA DEVAM EDEMEDİ



Trabzonspor'da sağ bek oyuncusu Joao Pereira 44'üncü dakikada ceza sahası içerisinde kendini yere bıraktı. Sol ayağını tutan Pereira, yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemedi ve sedye ile birlikte sahayı terk etti. Portekizli oyuncunun yerine Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu.



TARAFTARLAR FUTBOLCULARA MORAL VERDİ



Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu taraftarlar bordo-mavili futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi.