Belediye Başkanına soruşturma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(31 Mart seçimleri) Sosyal medyadan provakasyon oluşturmaya, toplumu manipüle ederek kitlesel hareketlilik hedefleyenlere karşı, seçime özel oluşturacağımız 'Bilişim Suçları ile Mücadele Ekiplerimiz' seçim sürecince görev yapacaklardır."