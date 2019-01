Erdoğan çok sert çıktı: Bu trene bir daha binemeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtım toplantısı kapsamında Ordu'da konuştu. Erdoğan, "Siyasetin bir hasbiliği bir de hesabiliği vardır. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler" dedi.

Terör örgütleriyle yapılan mücadeleye de değinen Erdoğan, "Bugün Afrin'in birinci yıldönümü. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bakanımızla, Genelkurmay Başkanımız'la oradaki komutanlarla görüştük. Orada tüm terör örgütlerini gömdük, Cerablus'ta, Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de gömdük ve bugünlere geldik. Şehitlerimiz oldu ama anneler-babalar biz biliyoruz ki bizim dinimizde şehadetin durumu çok farklı. O şehitlerimizle bugünlere geldik. 20 milyon kilometrekarelik vatan topraklarından 780 bin kilometrekareye geldik. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı olmasa bu da olmazdı. Şimdi bu topraklara da göz dikmeye çalışıyorlar. Bizi bölemeyeceksiniz, topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı iyi bilsinler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının ardından Ordu il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte AK Parti'nin Ordu adayları;

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hilmi Güler

Akkuş: İsa Demirci

Altınordu: Aşkın Tören

Aybastı: Beytullah Geçtan

Çatalpınar: Ahmet Türe

Çaybaşı: Hüseyin Semiz

Fatsa: İbrahim Ethem Kibar

Gölköy: Fikri Uludağ

Gülyalı: Talip Şen

Gürgentepe: Yaşar Şahin

Kabadüz: Yener Kaya

Kabataş: Yakup Yılmaz

Korgan: Tuncay Kiraz

Kumru: Yusuf Yalçova

Mesudiye: İsa Gül

Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan

Ulubey: İsa Türkcan

Ünye: Hüseyin Tavlı

İkizce: Osman Kaygı (MHP)

Çamaş: Mahmut Ayparçası (MHP)

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Ordu'da bir başka coşku var. Bu coşkuyu heyecanı 31 Mart'a hep birlikte taşıyacağız. Ordu demek eski Türkçe'de şehir demektir. Hem de önemli şehir, öncü şehir demektir. Ordu bugün de bölgemizin ve ülkemizin iftihar kaynağı şehirlerden biri olarak yoluna devam etmektedir. Bu şehir maalesef asırlarca yangınların, depremlerim, toprak kaymalarının pençesinden kurtulamamıştır. Verdiği büyük mücadele sonunda her seferinde yeniden ayağa kalkan ordu bugünlere gelmiştir. Sel, afet oldu, çok önemli bir tarihi köprüyü aldı götürdü. Kısa bir sürede köprümüzü yaparak açılışını gerçekleştirdik. Ordu çevre yolunun Efilli Kavşağı ile Otogar Kavşağı arasındaki birinci kesimi Mart ayında hizmete açıyoruz, ikinci kesimi de 2020'de bitirmeyi planlıyoruz.

Ordumuz kadir tarihi, coşkulu denizi, kadim yaylarıyla çok büyük potansiyele sahip bir şehirdir. Bu şehre aşık olmamak mümkün mü? Ordu'daki kardeşlerimiz olmayınca biz bu dünyayı ne edelim? Siyasi hayatımız boyunca girdiğimiz her mücadelede Ordulu kardeşlerimizi yanımızda bulduk. Bu vesileyle 2001 yılından bu yana teşkilatımızda görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

"CUMHUR İTTİFAKIYLA KURDUĞUMUZ GÖNÜL BİRLİĞİNİ YÜCELTECEĞİZ"

Eylül ayından beri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Engin Pekintaş ve diğer belediye başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyetler temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'yla kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte yücelteceğiz.

"TRENDEN İNENLER BİR DAHA BİNEMEYECEKLER"

Bakınız, siyasetin bir hasbiliği vardır, bir de hesabiliği ardır. Hasbilik ideal olandır, hesabilik menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Onlarla yol yürüyemedik, onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Bakan oldular, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular ama trenden indirler. Bunlar bir daha bu trene binemeyecekler. "Benim istediğim yok, istediğimi niye yapmıyorsunuz" bu tür şeyler yok. Davayı iktidara taşıyalım, nefsimizi değil. Nefsi ne kadar ayaklar altına alırsak hedefe o kadar çabuk ulaşırız.

ORDU'YA YATIRIMLAR

Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyütürken, Ordu'ya da 21 kat trilyon yatırım yaptık. TOKİ vasıtasıyla Ordu'ya 5 bin konut yaptık. Ulaşımda 50 kilometreden aldık, şimdi 152 kilometreye çıkardık. Son 16 yılda Ordu'ya toplamda 34 kilometre uzunluğunda 27 tünel inşa ettik. Hiçbir iktidar şu Karadeniz'in dağlarında, dağları delerek bunları yapabildi mi? Buralarda ne acılar çekildi... Türkiye ve Ordu'nun denize inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nı şehrimize kazandırdık. Yolcu sayısı 1 milyonu aştı. Taşkınlardan korumak için 67 tesis yaptık. Ordu'da fındık üretimi yapan üreticilerimizi destekliyoruz, 309 milyon lira destek verdik.

"TOPRAKLARIMIZA GÖZ DİKENİN GÖZÜNÜ ÇIKARACAĞIMIZI İYİ BİLSİNLER"

Şimdiden seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye çalışanlarının kime hizmet ettiğini Ordu çok iyi biliyor. Ordu, Türkiye'nin hedeflerine ulaştığı takdirde önümüzde nasıl fırsat kapıları açılacağını iyi biliyor. Bugün Afrin'in birinci yıldönümü.

Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bakanımızla, Genelkurmay Başkanımız'la oradaki komutanlarla görüştük. Orada tüm terör örgütlerini gömdük, Cerablus'ta, Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de gömdük ve bugünlere geldik. Şehitlerimiz oldu ama anneler-babalar biz biliyoruz ki bizim dinimizde şehadetin durumu çok farklı. O şehitlerimizle bugünlere geldik. 20 milyon kilometrekarelik vatan topraklarından 780 bin kilometrekareye geldik. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı olmasa bu da olmazdı. Şimdi bu topraklara da göz dikmeye çalışıyorlar. Bizi bölemeyeceksiniz, topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı iyi bilsinler.

İçeride dışarıda her gün ağız değiştirenlerin, politika değiştirenlerin Ordu neyin peşinde olduklarını iyi biliyor. Bunun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sahip çıkıyor. Kimse AK Parti ile hizmet konusunda yarışmıyor. Bay Kemal SSK Genel Müdürüyken hastanelerin durumu neydi? Biz ilaç kuyruklarında neler çektiğimizi iyi biliyoruz. Geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı, şimdi IMF'ye borcumuz yok, sıfırladık. Bay Kemal, "Biz ekonomide daha iyi neticeler alacağız" diyemiyor.

"9 SEÇİM KAYBETTİ HALA KOLTUĞU BIRAKMIYOR"

9 seçim kaybetti, hala koltuğu bırakmıyor. Batı'da böyle bir şey olmaz. Biz yatırımlarımızla, onlar iftiralarıyla konuşuyor. Biz millete hizmetkar olmaya talibiz. Biz akız, onlar kara. Biz milletle yürüyoruz, onlar terör örgütlerinin yandaşlarıyla birlikte yürüyor. Avrupa'ya gidiyor beyfendi, elinde terör örgütü YPG'nin paçavrasıyla resim çektiren teröristle poz veriyor. Onlar koalisyon dönemine dönmenin özlemiyle yanıp tutuşuyor.

Bugüne kadar biz milletimizle hiçbir zaman inatlaşmadık. Millete rağmen hiçbir işe kalkışmadık. Siz isteyeceksiniz, emredeceksiniz, talep edeceksiniz biz yapacağız. Siz istikamet göstereceksiniz biz yürüyeceğiz. Siz destek vereceksiniz, biz canımız pahasına yolumuza deva edeceğiz.

Adayları açıklamadan önce salon dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti: "Hep beraber içerideki toplantıyı fazla geciktirmeden, aday tanıtımını yapacağız. Geçen seçimdeki rekoru kırmanız durumunda bizleri çok memnun edeceksiniz. Ordu şanına yakışanı geçen seçimde yaptı, bu seçimde de yapacağına inanıyorum. Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek MİT gerek emniyet istihbarat tepeden tırnağa hepsini inceledik. Bu seçimde bizler Ordu'da adeta yeniden bir dirilişi ortaya koymak istiyoruz. Birçok şeyler oldu heyelanlar vs. Hükümetimiz anında orada oldu. Bizler 21,5 kat trilyon Ordu'ya yatırım yaptık. Her türlü destekleri verdik. Üniversitesiyle, hastanesiyle her şeyiyle. Bunları vermeye devam edeceğiz. Bunların yer durumu hazır, ihalesini yapıyoruz. Hep beraber içerideki toplantıyı fazla geciktirmeden, aday tanıtımını yapacağız. Geçen seçimdeki rekoru kırmanız durumunda bizleri çok memnun edeceksiniz. Ordu şanına yakışanı geçen seçimde yaptı, bu seçimde de yapacağına inanıyorum."