21 Ocak 2019 Pazartesi23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:17Öğle 13:20İkindi 15:50Akşam 18:13Yatsı 19:37
    • 8°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 98.455 1.69
  • Altın: 220,326 0.36
  • Dolar: 5,3389 0.21
  • Euro: 6,0756 0.35

FETÖ'nün sözde konseyi hesap veriyor

»
FETÖ'nün sözde konseyi hesap veriyor
FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davada, darbenin askeri kanadındaki planlayıcı ve yöneticilerinin içinde olduğu "yurtta sulh konseyi" üyelerinin esasa ilişkin savunmalarının alınmasına başlanacak.
FETÖ'nün sözde konseyi hesap veriyor FETÖ'nün sözde konseyi hesap veriyor FETÖ'nün sözde konseyi hesap veriyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davada, darbenin askeri kanadındaki planlayıcı ve yöneticilerin içinde olduğu "yurtta sulh konseyi" üyelerinin, esasa ilişkin savunmalarının alınmasına başlanacak.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve kamuoyunda "Genelkurmay çatı davası" olarak bilinen 224 sanıklı davada, konsey üyesi olmayan sanıkların esasa ilişkin savunmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından esasa ilişkin savunma yapma sırası 38 kişilik sözde konseyin üyesi olan sanıklara geldi.

Darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek üzere karargah binasına gireceği sırada Ömer Halisdemir tarafından öldürülen Semih Terzi dışındaki 37 konsey üyesinin sanık konumunda olduğu davada, esasa ilişkin savunma yapacak ilk konsey üyesi eski kurmay yarbay Savaş Kabaklı olacak.

İddianamede, Kabaklı'nın, darbe planı ile organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı, darbe girişiminin önemli güçlerinden olan ve olay günü Ankara'yı kuşatan tank ve zırhlı araçların mühimmat ve personel organizasyonunu yapan ekip içinde yer aldığı kaydedildi.

Kabaklı'nın savunmasının ardından, dönemin Akıncı Üssü Harekat Komutanı olan eski kurmay albay Ahmet Özçetin savunma yapacak.

Konsey üyesi 2 sanık firari
Mahkemece 1 Şubat 2019'a kadar görülmesine devam edilecek olan duruşmalarda, Kabaklı ve Özçetin'ten sonra sözde konseyin diğer üyelerine esasa ilişkin savunmaları için söz verilecek.

Firari oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Ali Kalyoncu ile eski jandarma kurmay yarbay Turgay Sökmen de yakalanmaları halinde duruşma salonunda hazır edilecek.

İsim isim FETÖ'nün sözde konseyi
Darbenin askeri kanadındaki planlayıcıları ve icracıları olmakla suçlanan 2'si firari biri ölü 38 kişilik "yurtta sulh konseyinde", eski Yüksek Askeri Şura üyesi orgeneral Akın Öztürk, eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu, eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanı tümgeneral Mehmet Dişli ve darbe bildirilerinin altında imzası bulunan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç de bulunuyor.

Diğer konsey üyelerinin isimleri ve darbe girişimi öncesi rütbeleri şu şekilde:

Eski tümgeneraller Osman Ünlü ile Kubilay Selçuk.

Eski tuğgeneraller Erhan Caha, Ali Kalyoncu, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, Semih Terzi, Murat Aygün, Ahmet Bican Kırker, Ali Osman Gürcan, Gökhan Şahin Sönmezateş ve Hakan Evrim.

Eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ile Sinan Sürer.

Eski kurmay albaylar Orhan Yıkılkan, Cemil Turhan, Ramazan Gözel, Osman Kılıç, Doğan Öztürk, Osman Kardal, Fırat Alakuş, Muzaffer Düzenli, Mustafa Barış Avıalan, Bilal Akyüz, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Ali Yazıcı, Murat Koçyiğit ve Ahmet Özçetin

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'nün sözde konseyi hesap veriyorFETÖ'nün sözde konseyi hesap veriyorFETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davada, darbenin askeri kanadındaki planlayıcı ve yöneticilerinin içinde olduğu "yurtta sulh konseyi" üyelerinin esasa ilişkin savunmalarının alınmasına başlanacak.
Bediüzzaman’ın talebesine telefonBediüzzaman’ın talebesine telefonBediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği adayların desteklenmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
Erdoğan çok sert çıktı: Bu trene bir daha binemeyeceksinizErdoğan çok sert çıktı: Bu trene bir daha binemeyeceksinizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısı kapsamında Ordu'da konuştu. Erdoğan, AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hilmi Güler olduğunu duyurdu.
Bakan Akar'dan flaş açıklama: Hazırlıklar yapıldıBakan Akar'dan flaş açıklama: Hazırlıklar yapıldıMilli Savunma Bakanı Akar, "Mehmetçik, diğer harekatlarda olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da bir destan yazmış, büyük bir başarı elde etmiştir." açıklamasında bulundu. Akar açıklamasında Fırat'ın doğusuna da operasyon sinyali verdi.
Milli boksörden acı haber!Milli boksörden acı haber!İzmir'in Urla ilçesinde kontrolden çıkıp duvara çarpan otomobilde bulunan milli boksör Batuhan Kurt hayatını kaybederken, kazada 3 kişi yaralandı.
Belediye Başkanına soruşturmaBelediye Başkanına soruşturmaİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
  • '2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz'20 Ocak 2019 Pazar 19:44
  • 'FETÖ elebaşısı, Adil Öksüz'ü falakaya yatırdı'20 Ocak 2019 Pazar 18:43
  • Asırlık gazi askerlik yıllarını unutmuyor20 Ocak 2019 Pazar 17:40
  • Kar temizleyicilerinin "tehlikeli mesaisi"20 Ocak 2019 Pazar 16:38
  • Afrin şehidinin babaevinde hüzün ve gurur bir arada yaşanıyor20 Ocak 2019 Pazar 15:37
  • Cinayet öncesi ve sonrasında yaşananlar 'ses kaydında'20 Ocak 2019 Pazar 14:35
  • FETÖ'nün mahrem imamı, İlker Başbuğ'un tutuklanmasına sevinmiş20 Ocak 2019 Pazar 13:33
  • 10 ay sonra görevine döndü20 Ocak 2019 Pazar 12:12
  • Şehir eksi 26'yı gördü!20 Ocak 2019 Pazar 12:11
  • Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek20 Ocak 2019 Pazar 12:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri