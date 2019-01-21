“Doğu Türkistan Anadolu’dur, ses ver Türkiye!” sloganıyla sabah namazında Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nde toplanan yüzlerce vatandaş, Doğu Türkistan’daki zulme dikkat çekerek toplama kamplarının kapatılması çağrısında bulundu.

Sabah Namazı Devrimi Derneği ile İHH İnsani Yardım Vakfı ve Doğu Türkistan Vakfı mensubu bir grup sabah namazında Doğu Türkistanlıların çığlığını duyurmak için bir araya geldi.

“Doğu Türkistan Anadolu’dur, ses ver Türkiye!” sloganıyla sabah namazında Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nde toplanan yüzlerce vatandaş, Doğu Türkistan’daki zulme dikkat çekerek toplama kamplarının kapatılması çağrısında bulundu.

Organizasyona İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Doğu Türkistan Vakfı Mütevelli Üyesi Abdullah Oğuz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nde yapılan programda “Müslüman Zulme Boyun Eğmez!” ile “Yaşasın Bağımsız Doğu Türkistan!” sloganları atıldı.

“AMERİKA EMPERYALİZMİ VE ÇİN ZULMÜ ARASINDA KALAN BİR HALKTAN BAHSEDİYORUZ”

“Hakk’ın ve mazlumun yanında olmak zorundayız” diyen İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Biz, bir tarafta Amerika emperyalizmini lanetlerken diğer tarafta da Çin emperyalizminin sofrasına oturmayı kabul etmiyor, lanetliyoruz. Futbol takımı tutar gibi taraf tutmak mecburiyetinde değiliz. Meselemiz Doğu Türkistan meselesi. Yani İslam dünyasından istenen kurban. Şu anda Amerika emperyalizmi ve Çin zulmü arasında kalan bir halktan bahsediyoruz. Dünyada bu emperyalist ülkeler kendi menfaatlerini korumak ve gözetmek için bazı İslam topluluklarını kurban istiyorlar. Doğu Türkistan, Arakan, Keşmir ve benzeri toprak parçalarında yaşayan Müslümanlara her türlü zulüm yapılıyor. Fakat bu zulüm yapılmasının yanında bir de bu zulümler örtülüyor” açıklamasında bulundu.

“DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN SES VERİN”

Doğu Türkistan Vakfı Mütevelli Üyesi Abdullah Oğuz, Çin’in yaptığı zulümlere dikkat çekerek; “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin düsturunca hareket eden, kâfire karşı kaya gibi sert, zulme karşı bir elif gibi dimdik duran Sabah Namazı Devrimi’nin yiğitleri ve Doğu Türkistan gönüldaşları. Doğu Türkistan’da Çin zulmüne karşı varlık mücadelesinde olan Doğu Türkistanlı kardeşlerinize destek olmak için bu sabah namazında burada toplandınız. Allah hepinizden razı olsun. Doğu Türkistan’daki zulüm sadece Doğu Türkistanlı kardeşlerinize yapılan bir zulüm değildir. Bu zulüm bütün insanlığa yapılan bir zulümdür. Hani biz Allah’ın kardeşler kıldığı, iman etmedikçe cennete giremeyen, birbirini sevmedikçe iman etmiş sayılmayan müminlerdik. Neredesiniz? Niçin sesiniz çıkmıyor?” dedi.