21 Ocak 2019 Pazartesi23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:17Öğle 13:20İkindi 15:50Akşam 18:13Yatsı 19:37
    • 11°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -17°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 98.375 -0.08
  • Altın: 219,987 0.21
  • Dolar: 5,3504 0.42
  • Euro: 6,0849 0.51

Doğu Türkistan Anadolu’dur! Ses ver Türkiye

»
“Doğu Türkistan Anadolu’dur, ses ver Türkiye!” sloganıyla sabah namazında Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nde toplanan yüzlerce vatandaş, Doğu Türkistan’daki zulme dikkat çekerek toplama kamplarının kapatılması çağrısında bulundu.
Doğu Türkistan Anadolu’dur! Ses ver Türkiye
Doğu Türkistan Anadolu’dur! Ses ver Türkiye Doğu Türkistan Anadolu’dur! Ses ver Türkiye Doğu Türkistan Anadolu’dur! Ses ver Türkiye

Sabah Namazı Devrimi Derneği ile İHH İnsani Yardım Vakfı ve Doğu Türkistan Vakfı mensubu bir grup sabah namazında Doğu Türkistanlıların çığlığını duyurmak için bir araya geldi.

“Doğu Türkistan Anadolu’dur, ses ver Türkiye!” sloganıyla sabah namazında Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nde toplanan yüzlerce vatandaş, Doğu Türkistan’daki zulme dikkat çekerek toplama kamplarının kapatılması çağrısında bulundu.

Organizasyona İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Doğu Türkistan Vakfı Mütevelli Üyesi Abdullah Oğuz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nde yapılan programda “Müslüman Zulme Boyun Eğmez!” ile “Yaşasın Bağımsız Doğu Türkistan!” sloganları atıldı.

“AMERİKA EMPERYALİZMİ VE ÇİN ZULMÜ ARASINDA KALAN BİR HALKTAN BAHSEDİYORUZ”

“Hakk’ın ve mazlumun yanında olmak zorundayız” diyen İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Biz, bir tarafta Amerika emperyalizmini lanetlerken diğer tarafta da Çin emperyalizminin sofrasına oturmayı kabul etmiyor, lanetliyoruz. Futbol takımı tutar gibi taraf tutmak mecburiyetinde değiliz. Meselemiz Doğu Türkistan meselesi. Yani İslam dünyasından istenen kurban. Şu anda Amerika emperyalizmi ve Çin zulmü arasında kalan bir halktan bahsediyoruz. Dünyada bu emperyalist ülkeler kendi menfaatlerini korumak ve gözetmek için bazı İslam topluluklarını kurban istiyorlar. Doğu Türkistan, Arakan, Keşmir ve benzeri toprak parçalarında yaşayan Müslümanlara her türlü zulüm yapılıyor. Fakat bu zulüm yapılmasının yanında bir de bu zulümler örtülüyor” açıklamasında bulundu.

“DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN SES VERİN”

Doğu Türkistan Vakfı Mütevelli Üyesi Abdullah Oğuz, Çin’in yaptığı zulümlere dikkat çekerek; “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin düsturunca hareket eden, kâfire karşı kaya gibi sert, zulme karşı bir elif gibi dimdik duran Sabah Namazı Devrimi’nin yiğitleri ve Doğu Türkistan gönüldaşları. Doğu Türkistan’da Çin zulmüne karşı varlık mücadelesinde olan Doğu Türkistanlı kardeşlerinize destek olmak için bu sabah namazında burada toplandınız. Allah hepinizden razı olsun. Doğu Türkistan’daki zulüm sadece Doğu Türkistanlı kardeşlerinize yapılan bir zulüm değildir. Bu zulüm bütün insanlığa yapılan bir zulümdür. Hani biz Allah’ın kardeşler kıldığı, iman etmedikçe cennete giremeyen, birbirini sevmedikçe iman etmiş sayılmayan müminlerdik. Neredesiniz? Niçin sesiniz çıkmıyor?” dedi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Eski HDP'li vekil terör örgütüyle bağını koparmamışEski HDP'li vekil terör örgütüyle bağını koparmamışEski HDP Van Milletvekili Lezgin Botan'a verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın daha önce de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza almasına rağmen terör örgütü PKK ile organik bağını koparmadığı bildirildi.
PKK itirafçısı kadın: Dağa HDP yoluyla gittimPKK itirafçısı kadın: Dağa HDP yoluyla gittimTerör örgütü PKK'dan kaçarak itirafçı olan kadın terörist B.E, "Dağa HDP yoluyla gittim. HDP'ye gittim, kırsala gitmek istediğimi söyledim. Sonra 'Bir numara bırak, seni arayacağız' dediler. Sonra aradılar ve dağa götürdüler." dedi.
Katliam yapacaklardı! PKK'ya ağır darbeKatliam yapacaklardı! PKK'ya ağır darbeMardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Suriye için kritik haftaSuriye için kritik haftaBu hafta Suriye için kritik öneme sahip. ABD'nin Suriye'den birliklerini çekme kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak’ta Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.
Feci kaza: Çok sayıda öğrenci yaralıFeci kaza: Çok sayıda öğrenci yaralıAksaray'da atletizm yarışmasından dönen lise öğrencilerini taşıyan servis ile minibüsün çarpışması sonucu 17'si öğrenci 21 kişi yaralandı.
Akar noktayı koydu: Bunun tartışması yok!Akar noktayı koydu: Bunun tartışması yok!Kara Harp Okulu'nda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK'nın YPG'den bir farkı yok. PKK eşittir YPG Bunun tartışması yok. Bunun bilgileri, belgeleri her yerde." dedi.
  • Doğu Türkistan Anadolu’dur! Ses ver Türkiye21 Ocak 2019 Pazartesi 11:19
  • Halil Mert'ten çarpıcı güvenli bölge yorumu21 Ocak 2019 Pazartesi 10:42
  • Elif Nisa yazdı: Yeni bir evrim oyunu kurgulanıyor21 Ocak 2019 Pazartesi 10:27
  • FETÖ'nün sözde konseyi hesap veriyor21 Ocak 2019 Pazartesi 08:24
  • Bediüzzaman’ın talebesine telefon20 Ocak 2019 Pazar 23:12
  • Erdoğan çok sert çıktı: Bu trene bir daha binemeyeceksiniz20 Ocak 2019 Pazar 22:55
  • Bakan Akar'dan flaş açıklama: Hazırlıklar yapıldı20 Ocak 2019 Pazar 22:52
  • Milli boksörden acı haber!20 Ocak 2019 Pazar 22:49
  • Belediye Başkanına soruşturma20 Ocak 2019 Pazar 22:48
  • '2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz'20 Ocak 2019 Pazar 19:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri