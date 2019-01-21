Akar noktayı koydu: Bunun tartışması yok!

Kara Harp Okulu'nda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK'nın YPG'den bir farkı yok. PKK eşittir YPG Bunun tartışması yok. Bunun bilgileri, belgeleri her yerde." dedi.

Kara Harp Okulu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son zamanlarda gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla teröristlere darbe vurduk.Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Şu anda birçok arkadaşımız yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürmekte. Bu arkadaşlarım da tarihteki müstesna yerlerini almaktadır. " ifadelerini kullandı.



Bakan Akar konuşmasını şöyle sürdürdü;

24 Temmuz 2015'te büyük bir hava harekatı başlamış bulunuyor ve bu operasyonlar aynı azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TSK mensupları girilemez denen yerlere girmiş, ulaşılamaz denen yerlere ulaşmışlardır. Teröristlere büyük bir darbe vurulmuştur. Teröristler bazı il ve ilçelerde çukur eylemlerine başlamıştır. TSK, polisimiz, jandarmamızla ve adli kurumlarımızla o hainleri o alçakça açtıkları çukurlara gömmüşlerdir.



TSK DAEŞ'LE GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE ETTİ

15 Temmuz'da hain darbe girişimi gerçekleşmiştir. TSK, üzerindeki sıkıntıları 1 ay içinde atmış ve Fırat Kalkanı Harekatı başlamıştır. Göğüs göğse çatışmalar yaşanırken, DEAŞ'lı teröristler de o çukurlara gömülmüşlerdir. 3 binden fazla DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmiştir. Hiçbir koalisyon gücü TSK'nın yaptığı gibi DEAŞ'la göğüs göğse mücadele etmemiştir. Hemen akabinde Zeytin Dalı Harekatı düzenlenmiştir. Burada 4 bin 500 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



PKK EŞİTTİR YPG



PKK'nın YPG'den bir farkı yok. PKK eşittir YPG Bunun tartışması yok. Bunun bilgileri, belgeleri her yerde. Afrin'deki YPG'li PKK'lılar da bulundukları çukura gömülmüşlerdi.Biz bu coğrafyada varız var olacağız