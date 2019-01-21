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Serdar'ın menajeri açıkladı! 'F.Bahçe ile...'

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Serdar'ın menajeri açıkladı! 'F.Bahçe ile...'
Galatasaraylı Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında önemli açıklamalar yaptı.
Serdar'ın menajeri açıkladı! 'F.Bahçe ile...' Serdar'ın menajeri açıkladı! 'F.Bahçe ile...' Serdar'ın menajeri açıkladı! 'F.Bahçe ile...'


Haluk Canatar, Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrularken, Serdar Aziz ile Ersun Yanal'ın görüştüğünü de söyledi.

İşte Haluk Canatar'ın açıklamaları;

"Sivasspor maçından sonra Galatasaray yönetimi beni aradı. Daha sonrasında buluştuk ve bana kulüp bulmam söylendi. Serdar Aziz'e bilgi verdim. O da tatilini yarıda kesti. Serdar Aziz bana "Kimseyle görüşmeyelim. Önce ben hocamla görüşeyim. Ne hata yaptığımı bileyim" dedi."

 

KARARA SAYGI DUYMAK LAZIM

Bildiğiniz Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda Serdar'a kulüp bulunmasını istemişti. Serdar da önce hocayla görüşmek istedi. Serdar Aziz, Fatih Hoca ile görüştü. Fatih Hoca demiş işte daha önceden de 1 maçta böyle oynayamama durumu olmuştu zannediyorum ki Göztepe maçıydı galiba bir de Sivas maçı olunca hocanın tasarrufuna da saygı duymak lazım.

GALATASARAY'DAN İZİN ALDIM

Albayrak'a "Sezon başında aldığımız teklifleri devre arasında almamız zor dedim. Avrupa'dan teklifin zor olacağını söyledim." Türkiye içi görüşmeler için Galatasaray yönetiminden izin istedim. İzin verdiler. 'Tamam, Türkiye içinde çalışabilirsin' dediler. Ve Türkiye içi görüşmelere başladım. Bu zaten ortada olan bir durum

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜK

Arabistan'dan, Almanya'dan ve İspanya'dan bazı takımlar var görüştük ama İspanya'daki takımlar biraz alt sırada. Fenerbahçe ile görüştüm. Galatasaray'dan izin aldıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüm. Fenerbahçe ile randevumu Galatasaray Kulübü'ne ilettim. Semih Özsoy ve Abdurrahim Albayrak'ı görüştürdüm Serdar Aziz için. Fenerbahçe'ye de "Galatasaray'dan izin alarak sizinle görüşüyorum dedim. Semih Özsoy ise "Ben de bunu soracaktım. Prensip olarak sözleşmesi devam eden oyuncuyla görüşmüyoruz. Şimdi rahatladım' dedi"

SERDAR İLE YANAL GÖRÜŞTÜ

Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var mı? sorusuna ise Haluk Canatar "Evet var" dedi. Serdar Aziz ile Ersun Yanal'ın telefonda konuştuğu doğru. Ancak bu görüşmeler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bilgisi olduğunda yapıldı. Bonservis görüşmeleri yapılmaya başladığında Serdar Aziz ile Ersun Yanal görüştü.

HUKUKİ ADIM YOK

Alacaklar bütün kulüplerde var. Alacaklarla ilgili hiçbir zaman hukuki adım atmadık, atmayacağız. Ayrıca miktarın ne kadar olduğunu da söylemedim

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