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Alan'dan sonra G.Saray'ın ikinci golcüsü!

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Alan'dan sonra G.Saray'ın ikinci golcüsü!
Galatasaray'ın bugüne kadar birçok kez radarına giren Alexandre Pato konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Alan'dan sonra G.Saray'ın ikinci golcüsü! Alan'dan sonra G.Saray'ın ikinci golcüsü! Alan'dan sonra G.Saray'ın ikinci golcüsü!

Çin'de yanlış ilaç pazarlamasının sonucunda Tianjin Quanjian'ın sahibi olduğu şirketin sahibi Shu Yuhui ve 17 yöneticisi gözaltına alınmasını, Çin Futbol Federasyonu'nun kulübün lisansını iptal etmesi ve kulübün idaresinin şehrin yerel yönetimine devredilmesi izlemişti.

 

Kulübün logosu ve ismi değiştirilirken Brezilyalı golcü Alexandre Pato'nun da ayrılmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY, PATO İLE ANLAŞMAK ÜZERE

 

Galatasaray'ın bugüne kadar birçok kez radarına giren Alexandre Pato konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Forvet konusunda sene başından beri yaşanan krizi yıldız bir isimle kökten bitirmeyi hedefleyen yönetimin Pato ve kulübü ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

MUSTAFA CENGİZ'DEN "ŞARTLARI ZORLAYIN" EMRİ

Sarı-Kırmızılılar, Pato gibi ünlü bir yıldızı kadrosuna katıp hem taraftarını coşturmak hem de rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Bu nedenle de kulübü ile 2019 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Pato için başkan Mustafa Cengiz'in tüm şartların zorlanmasını istediği bildirildi. (Habertürk)

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