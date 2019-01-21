Suriye için kritik hafta

Bu hafta Suriye için kritik öneme sahip. ABD'nin Suriye'den birliklerini çekme kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak’ta Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.

Görüşme, bölgede atılacak adımlar konusunda büyük önem taşıyor. Fırat’ın doğusunda varlık gösteren terör örgütleri PYD ve DEAŞ'la mücadele de görüşmede ele alınacak. “Türkiye sınırında güvenli bölge oluşturma” fikri de Putin'le görüşülecek. Terör örgütleri ile mücadeledeki kararlılığın bir kez daha yineleneceği toplantında, sınırların korunması için her adımın atılabileceği vurgulanacak.

İDLİB VE HTŞ MASADA

İki liderin ele alacağı bir diğer başlık ise İdlib. Soçi mutabakatı kapsamında İdlib’de muhalif gruplar ile rejim arasında oluşturulan güvenli bölgeye yönelik ihlal ve tehditler ayrıntılı şekilde ele alınacak.Toplantıda, son dönemde terör örgütü HTŞ ile bölgedeki diğer muhalif gruplar arasında yaşanan çatışmaların da değerlendirilecek.



KAYNAK: YENİ ŞAFAK