Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
21 Ocak 2019 Pazartesi23 R.Ahir 1440
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Katliam yapacaklardı! PKK'ya ağır darbe
Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
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