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Katliam yapacaklardı! PKK'ya ağır darbe

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Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Katliam yapacaklardı! PKK'ya ağır darbe
Katliam yapacaklardı! PKK'ya ağır darbe Katliam yapacaklardı! PKK'ya ağır darbe Katliam yapacaklardı! PKK'ya ağır darbe

Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik  düzenlenen operasyonda 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

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