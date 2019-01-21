21 Ocak 2019 Pazartesi23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:17Öğle 13:20İkindi 15:50Akşam 18:13Yatsı 19:37
    • 13°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 98.684 0.23
  • Altın: 219,631 0.05
  • Dolar: 5,3387 0.20
  • Euro: 6,0727 0.31

'Vatanım için kalan 7 evladımla şehit olmaya hazırım'

»
Hatay'da, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaşamını yitiren TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın ailesi, acılarını aradan geçen bir yıla rağmen yüreğinde yaşıyor.
'Vatanım için kalan 7 evladımla şehit olmaya hazırım'
'Vatanım için kalan 7 evladımla şehit olmaya hazırım' 'Vatanım için kalan 7 evladımla şehit olmaya hazırım' 'Vatanım için kalan 7 evladımla şehit olmaya hazırım'

Hatay'da, Zeytin Dalı Harekatı sırasında askerlerin konaklayacağı AFAD çadırlarına elektrik hattı bağlamak için gittiği Suriye sınırında YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin bölgesinden atılan roket sonucu hayatını kaybeden TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın ailesinin acısı, tazeliğini koruyor.

Geçen yıl 22 Ocak'ta, Afrin bölgesine gerçekleştirilen harekat sırasında, Kırıkhan ilçesi Kalatepe Mahallesi kırsalında, AFAD'ın askerler için kurduğu çadırlara elektrik hattı bağlamak amacıyla bölgeye giden ve YPG/PKK'lı teröristler tarafından atılan roketle yaşamdan koparılan 2 çocuk babası Şahin Elitaş'ın ailesi, acı ve gururu bir arada yaşıyor.

Elitaş'ın babası Bestami Elitaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yaşamını yitirdiği göreve isteyerek gittiğini söyledi.

 

Oğlunun, Mehmetçik için bölgede bulunduğunu vurgulayan Elitaş, "Onlar olmasa zaten biz de olmayız." dedi.

Elitaş, oğlunu kaybetmenin acısını halen yaşadıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Vatanım için 8 evladımdan biri şehit oldu, kalan 7 evladımla birlikte ben de şehit olmaya hazırım. Ama bize bırakmıyorlar, Mehmetçiğimiz, devletimiz sağ olsun bizlere görev düşürmüyor. Zeytin Dalı Harekatı da bize ayrı bir gurur verdi. Mehmetçiklerimiz sağ olsun bize bu gururu yaşattılar, Allah vatanımızdan, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun."

"Acısı da gururu da çok büyük"

Elitaş'ın annesi Emine Elitaş da oğlunun vatan uğruna şehit olduğunu ifade etti.

Oğlunu kaybetmenin acısını halen yaşadığını ifade eden Emine Elitaş, "Oğlum bu yolda şehit oldu. 1 yıl geçti ama acısı büyük, gururu da çok büyük." diye konuştu.

Anne Elitaş, "Vatan olmadıktan sonra evladı ne yapayım, vatan sağ olsun. 8 çocuk annesiyim, onlarla birlikte her zaman vatanım için ben bile şehit olmaya hazırım." ifadesini kullandı.

"Tatil gününde işe gitti"

Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş ise Zeytin Dalı Harekatı kapsamında eşi gibi birçok sivilin şehit olduğunu dile getirdi.

Harekatla, "teröristlerin kazdığı kuyuya düşürüldüğünü" aktaran Sevda Elitaş, şunları kaydetti:

"Benim eşim gibi Afrin'de şehit olan sivillerimiz zorluklarla karşılaştılar ama sonuç güzel oldu. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sonuçlandı. Benim eşim de bu yolda şehit oldu, elini öpüp başıma koyuyorum. Bir yıl gerisine bakarsam, 22 Ocak belki de benim hayatımın son günüydü. Eşime, 22 Ocak'tan 3 gün öncesinde 'gitme' dedim ama eşim 'gitmem gerekiyor' dedi. O gün tatil günüydü kendisinin gitmesinin gerekmediğini söyledim. O da bana 'gitmem gerekiyor, gerekirse çağırsınlar içlerine girerek operasyona bile katılırım' dedi. Ben de kendisine biraz sitem ettim, sonra bana 'oradaki askerleri görsen sen de gitmek istersin' dedi. Eşim bunu çok gönülden istedi demek ki."

Sevda Elitaş, "Bana o günden önce 'şehit ne demektir' diye sorsalardı, bir askerin, bir polisin şehit olması aklıma gelirdi. Bilmezdim ki evlat, eş, anne, baba, çocukların geride kalacağını. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyormuş. Ben bütün şehit eşlerini, annelerini, babalarının hepsini öpüyorum. Hepsine saygı gösteriyorum çünkü müthiş derecede erdemlik göstermektir bu." ifadesini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ve BTK düğmeye bastı!Ve BTK düğmeye bastı!Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), 888/898'li katma değerli hizmet numaralarına ilişkin tüketicilerden gelen şikayetler üzerine, hatların hizmete açılması için "onay" alınmasına karar verdi.
ABD'liler iki yıldır peşindeABD'liler iki yıldır peşindeCumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Türkiye’nin kenevir merkezi olacağı açıklamasıyla gözler buraya çevrildi.
Suriye'de ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı!Suriye'de ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı!Suriye'nin Haseke kentinde, terör örgütü YPG ile ABD'nin ortak askeri konvoyuna düzenlenen intihar saldırısı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti
45 yıllık turşucunun renkli dükkanı45 yıllık turşucunun renkli dükkanıHastalanan arkadaşından devraldığı el arabası ve bidonlarla 45 yıl önce turşuculuğa başlayan Bayram Ali Aydoğan'ın dükkanında balıktan yumurtaya, muzdan kozalağa kadar 85 çeşit turşu bulunuyor.
'Vatanım için kalan 7 evladımla şehit olmaya hazırım''Vatanım için kalan 7 evladımla şehit olmaya hazırım'Hatay'da, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaşamını yitiren TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın ailesi, acılarını aradan geçen bir yıla rağmen yüreğinde yaşıyor.
Eski HDP'li vekil terör örgütüyle bağını koparmamışEski HDP'li vekil terör örgütüyle bağını koparmamışEski HDP Van Milletvekili Lezgin Botan'a verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın daha önce de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza almasına rağmen terör örgütü PKK ile organik bağını koparmadığı bildirildi.
  • PKK itirafçısı kadın: Dağa HDP yoluyla gittim21 Ocak 2019 Pazartesi 12:26
  • Katliam yapacaklardı! PKK'ya ağır darbe21 Ocak 2019 Pazartesi 12:18
  • Suriye için kritik hafta21 Ocak 2019 Pazartesi 11:53
  • Feci kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı21 Ocak 2019 Pazartesi 11:43
  • Akar noktayı koydu: Bunun tartışması yok!21 Ocak 2019 Pazartesi 11:35
  • Doğu Türkistan Anadolu’dur! Ses ver Türkiye21 Ocak 2019 Pazartesi 11:19
  • Halil Mert'ten çarpıcı güvenli bölge yorumu21 Ocak 2019 Pazartesi 10:42
  • Elif Nisa yazdı: Yeni bir evrim oyunu kurgulanıyor21 Ocak 2019 Pazartesi 10:27
  • FETÖ'nün sözde konseyi hesap veriyor21 Ocak 2019 Pazartesi 08:24
  • Bediüzzaman’ın talebesine telefon20 Ocak 2019 Pazar 23:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri