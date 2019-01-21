ABD'den Rusya'ya çağrı

ABD, Rusya'ya orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasının (INF) sürdürülmesi için SSC-8 tipi güdümlü füzelerini ve fırlatıcılarını imha etme çağrısında bulundu.

ABD, Rusya'ya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) şartlarının yerine getirilmesi ve korunması için elinde bulunan tüm SSC-8 tipi güdümlü füzelerini ve fırlatıcılarını tasdik ederek imha etme çağrısında bulundu.

ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANTLAŞMASI

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik en önemli adımlardan biri olarak değerlendirilen anlaşmayı feshedeceğini açıklaması dünyada kaygı ile karşılanmıştı.

Trump geçtiğimiz günlerde "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz" açıklamasında bulunmuştu.