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Suudi Arabistan'dan tepki çekecek Arakanlı hamlesi!

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Suudi Arabistan'ın 250 Arakanlı Müslüman'ı Bangladeş'e sınır dışı etmeyi planladığı bildirildi.
Suudi Arabistan'dan tepki çekecek Arakanlı hamlesi!
Suudi Arabistan'dan tepki çekecek Arakanlı hamlesi! Suudi Arabistan'dan tepki çekecek Arakanlı hamlesi! Suudi Arabistan'dan tepki çekecek Arakanlı hamlesi!

Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Özgür RohingyaKoalisyonu'nun kampanya koordinatörü Nay San Lwin, Suudi Arabistan'ın 250 Arakanlı Müslüman erkeği Bangladeş'e göndermeyi planladığını açıkladı.

OTURMA İZİNLERİ VAR AMA SUÇLU MUAMELESİ YAPILIYOR

Suudi Arabistan'da Arakanlı Müslümanların çoğunun oturum iznine sahip olduğuna işaret eden Nay, öte yandan Cidde'de Şumasi merkezinde tutulanlara suçlularmış gibi muamele edildiğini söyledi.

"PLANDAN VAZGEÇİN" ÇAĞRISI

Nay San Lwin, bu kişilerin Bangladeş'e sınır dışı edilmeleri halinde cezaevine gönderilebileceğini belirterek, Suudi yetkililere plandan vazgeçmeleri çağrısında bulundu. 

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Nay, dün Cidde havaalanına götürülmek üzere hazırlanan Arakanlı Müslümanların görüntülerinin yer aldığı bir videoyu da paylaştı. 

Suudi Arabistan, 2011 yılından sonra ülkeye gelen Arakanlı Müslümanlara oturum izni vermiyor. 

Özgür Rohingya Koalisyonu'nun kampanya koordinatörü Nay, birçok insan hakları örgütünün son 2 yıldır Suudi yetkililere oturum izni konusunda çağrıda bulunduğunu, kendisinin de bizzat Suudi yetkililerle meseleyi görüştüğünü sözlerine ekledi.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YAPILAN ETNİK TEMİZLİK

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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