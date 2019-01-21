Netanyahu tehdit etti: Herkesi vuracağız

İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırısının ardından Netanyahu, "Hedef İran'dı; İsrail'i yok etmekle tehdit etmenin tüm sonuçlarıyla karşılaşacaklar" açıklamasını yaptı.

Gece Suriye'ye düzenledikleri hava saldırısı sonrası açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netahyahu, Suriye'deki İran mevzilerini hedef aldıklarını söyledi.

Netanyahu, İran'a, İsrail'i yok etmekle tehdit etmenin tüm sonuçlarıyla karşılaşacağına dair gözdağı verdi.

"Hem İran'a hem de onlara yardım ve yataklık eden Suriye güçlerine karşı operasyon yapıyoruz" diyen Netahyahu, şöyle devam etti: "Bize zarar vermeye çalışan herkesi vuracağız. Kim bizi yok etmekle tehdit ederse, olacakların tüm sorumluluğu ona aittir."

REJİM ASKERLERİ ÖLDÜ, İRAN İSRAİL'İ SAVAŞLA TEHDİT ETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in fırlattığı 30'un üzerinde kruz füzesi ve güdümlü bombayı imha ettiğini duyurmuş ve İran'ın Suriye'deki hedeflerine yönelik bu gece gerçekleştirilen saldırılarda, 4 rejim askerinin öldüğü 6'sının da yaralandığı açıklamıştı.

İran Hava Kuvvetleri komutanı ise İsrail'i tehdit ederek, ülkesinin İsrail'i yok edecek yıkıcı bir savaşa hazır olduğunu ve bunun için sabırsızlandığını söylemişti.