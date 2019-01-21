Erdoğan'dan sert tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen Ekonomi Şurası'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rakamlar ortada, ama bakıyorsunuz fiyatlarda değişim yok, hala vatandaşımı nasıl soyacaklarının peşindeler. Birilerinin 'piyasanın şartları' kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir. Böyle dönemler karı artırma değil, belki biraz kısma dönemidir. Bu marketlerde halkımızı sömürenlerden hesabını sorarız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bu çatı altında bir araya geldiğimiz kardeşlerimiz piyasa dediğimiz mekanizmanın canlı temsilcileridir. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat sizlerle büyüttük. İşadamlarımızı, yatırımcılarımızı dış dünyaya sizlerle birlikte açtık. İş yapılmasının önündeki engelleri sizlerle birlikte kaldırdık.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sizlerle birlikte yükselteceğiz.

Yeni nesillere 2023 ve 2071 vizyonumuzu sizlerle birlikte emanet edeceğiz. Ticarette de, siyasette de başarının sırrı inanç ve mücadele.

Döviz kurunda başlayan ve ekonomiyi tehdit eden sıkıntıların aşılması için gereken tedbirleri sizlerle birlikte uygulamaya koyduk. Türkiye'nin en büyük sorunu dışarısı değil kendi içindeki kıfayetsizlerdir.

Biz ülke ve millet olarak çok güçlü bir müktesebata sahibiz. Bu konuda çok önemli çalışmalar yapmış bilim insanlarımız bulunuyor. 2019'u Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan ettik. Osmanlı iktisadi sistemini en adil, en verimli şekilde kurmuştu. Pek çok alanda Avrupa'nın önündeydi.

MARKETLERDE FİYATLAR DÜŞMÜYOR

Ülkemizin geçtiğimiz yıl yaşadığı ekonomik dalgalanmada bazı kesimler iyi imtihan vermedi.

Mal ve hizmet fiyatlarındaki akıl ve ahlak dışı artışların üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz.

Devlet bu süreçte reel sektörün ve milletimizin üzerindeki yükleri azaltmak için elinden geleni yaptı.

Devlet, teşviklerle, yapılandırmalarla, muafiyetlerle elinden geleni fazlasıyla yapmıştır. Buna karşılık birilerinin fırsatçılığa yönelmesi çok üzmüştür.

HESABINI SORARIZ

Son dönemde yaşanan hadiseler karşısında kendimizi sorguya çekmek zorundayız.

Faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş buna rağmen bakıyorsunuz marketlerde fiyatlar hala yüksek. Bunun ahlaki temeli olabilir mi?

Rakamlar ortada, ama bakıyorsunuz fiyatlarda değişim yok, hala vatandaşımı nasıl soyacaklarının peşindeler.

Birilerinin 'piyasanın şartları' kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir.

Böyle dönemler karı artırma değil, belki biraz kısma dönemidir.

Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız. Bunlar krizi fırsata çevirme sözünü yanlış anlamışlar.

Rusya ile kriz yaşadığımızda ihracatçımız yeni pazarlara yöneldi, böylece ihracatımız hep arttı.

SAYIN TRUMP İLE DÜN AKŞAM YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMEDE...

Sayın Trump ile dün akşam yaptığımız görüşmede ABD ile ticaret hacmimizi 75 milyar dolara yükseltmek konusunu yeniden masaya yatırdık. Trump, ben konuyu açmadan "Tersanecilikte ne kadar güçlü olduğunuzu biliyorum, demir-çelikte arkadaşlarımız çalışsınlar" dedi.

MÜNBİÇ'İ SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ

Biz Cudi'de Gabar'da teröristlerle mücadele etmiyoruz. O bizim için ikinci plan. Birinci plan, sınır ötesinde terörle ve teröristlerle mücadele ediyoruz. Bu vesileyle Afrin şehitlerimize, Zeytin Dalı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi bu mücadele kolay bir mücadele değil, bundan sonra da kolay olmayacak. Mücadeleyi sürdüreceğiz. Kim olursa olsun, en ufak bir saldırıda bulunanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecekler.

Türkiye gerçek gücünün farkına vardı.Bizi oyalayanların amacının sınırlarımızı DEAŞ, PKK/YPG terör örgütleri vasıtası ile delik deşik etmek olduğunu oraları kontrol altına aldığımızda daha iyi gördük.

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