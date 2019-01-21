Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
21 Ocak 2019 Pazartesi23 R.Ahir 1440
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Hainlerin cezaları belli oldu
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