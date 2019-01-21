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'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz' sözlerine açıklama

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'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz' sözlerine açıklama
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özdemir'e söylediği, "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" sözleri sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili açıklama geldi.
'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz' sözlerine açıklama 'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz' sözlerine açıklama 'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz' sözlerine açıklama

TBB Başkanı Aydın'ın 26 Aralık 2018'de Bursa BTSO'da düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül töreni sonrası Fenerbahçe'nin eski 2. Başkanı Nihat Özdemir'e espri olarak söylediği, "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" ifadeleri Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

 

Öte yandan Ziraat Bankası'ndan Aydın'ın Fenerbahçe ifadeleriyle ilgili açıklama yapıldı.

ZİRAAT BANKASI'NIN FENERAHÇE AÇIKLAMASI

 

Açıklamada, "Genel Müdürümüzün güzide bir futbol takımımızla ilgili dost ortamında tamamen bir şakadan ibaret cümlesinin dün akşamdan itibaren amacından saptırılarak bazı kesimlerce kullanıldığı görülmektedir. Hem Genel Müdürümüzün hem de Bankamızın Türk futboluna ve takımlarımıza verdiği değer, duyduğu saygı tartışma konusu yapılamaz" denildi.

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