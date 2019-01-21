22 Ocak 2019 Salı23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:20İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:38
    • 8°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -16°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 97.955 -0.51
  • Altın: 218,307 -0.01
  • Dolar: 5,3310 0.06
  • Euro: 6,0607 0.11

Fenerbahçe'ye Bursa'da son dakika şoku!

»
Fenerbahçe'ye Bursa'da son dakika şoku!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'ye Bursa'da son dakika şoku! Fenerbahçe'ye Bursa'da son dakika şoku! Fenerbahçe'ye Bursa'da son dakika şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Bursaspor ile Fenerbahçe sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Roberto Soldado kaydetti. Bursaspor'un mücadeledeki tek golünü 89. dakikada Aytaç Kara attı. Aytaç Kara'nın golünde büyük tarışmalar yaşandı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR odasından gelen uyarı sonrası pozisyonu kenardan izledi. Çakır daha sonra yan hakemini de yanına çağırıp pozisyonu izletti. Daha sonra hakem Cüneyt Çakır golü verdi.

Fenerbahçe, ligin 19. haftasında Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bursaspor ise gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.



BURSASPOR 1-1 FENERBAHÇE

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

BURSASPOR: Muhammed Şengezer (xxx), Barış Yardımcı (xx), Aurelien Chedjou (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), Umut Meraş (xx), Stephane Badji (xx), Aytaç Kara (xxx), Tunay Torun (xx) (Dk. 69 Diafra Sakho x), Henri Saivet (x) (Dk. 46 Yusuf Erdoğan x), Iasmin Latovlevici (x) (Dk. 46 Allano Lima xx), Umut Nayir (xx)

FENERBAHÇE: Volkan Demirel (xx), Mauricio Isla (xx), Martin Skrtel (xxx), Sadık Çiftpınar (xxx), Hasan Ali Kaldırım (xx), Jailson (xx), Mehmet Topal (xx), Mehmet Ekici (xx) (Dk. 61 Mathieu Valbuena x), Nabil Dirar (xx), Andrew Ayew (x), Roberto Soldado (xxx) (Dk. 77 Michael Frey x)

GOLLER: Dk. 90 Aytaç Kara (Bursaspor), Dk. Roberto Soldado (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Umut Nayir (Bursaspor) - Roberto Soldado, Nabil Dirar (Fenerbahçe)



MAÇTAN DAKİKALAR

8’inci dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol taraftan Mehmet Ekici’nin köşe vuruşu sonrası Soldado zor pozisyonda akrep vuruşu yaparken, çizgi üzerinde iyi yer tutan Umut Meraş son anda kafasıyla müdahalede bulunarak topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Dirar’ın sol yan çizgiden yaptığı ortada ise savumadan sekip kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Muhammed son anda kornere çeldi.

20’nci dakikada Fenerbahçe golü buldu. Sağ kanatta Isla’nın ceza sahası içerisine doğru yaptığı ortada Soldado, rakibinin markajına rağmen röveşata vuruşu yaparak meşin yuvarlağı kaleci Muhammed’in sağından filelerle buluşturdu: 0-1.

21’inci dakikada Fenerbahçe’nin golünün ardından sarı lacivertli ekibin gol sevincini yaşadığı esnada tribünlerden gelen yabancı bir madde Martin Skrtel’in kafasına isabet etti. Tedavisi oyun alanında yapılan Skrtel kafasında bandaj ile oyuna devam etti.

26’ncı dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası topla buluşan Latovlevici, son çizgiye inmeden ortasını yaparken, altıpas çizgisine doğru hareketlenen Aytaç müsait durumda topa gelişine vurdu, ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39’uncu dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Latovlevici topu içeriye doğru gönderirken, ceza alanına hareketlenen Ertuğrul istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

45+6’ncı dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Dirar’ın arapasıyla savunma arkasına sarkan Mehmet Ekici topu ayağından aştı. Sağ yan çizgide kaleci Muhammed topa son anda el koyarken, takım arkadaşıyla yaşadığı anlaşmazlıkta Soldado fırsatçılığını konuşturdu ve bekletmeden yan çizgiye gelerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleye çizgisine paralel gitti.



49’uncu dakikada Mehmet Ekici’nin ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed topu güçlükle kornere çeldi.

50’nci dakikada hızlı gelişen atakta Yusuf Erdoğan’ın sol kanattan yapmış olduğu ortada Umut Nayir’in ön direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

66’ncı dakikada Tunay’ın içeriye doğru ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde Chedjou kafa vuruşunu yaparken, kaleci Volkan Demirel üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

80’inci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sakho’nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Yusuf Erdoğan, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleci Volkan’ı geçerek vuruşunu yaptı. Kaleye yönelen topa ise savunmada iyi yer tutan Hasan Ali müdahalesini yaptı. Pozisyonun devamında Yusuf bu kez içeriye doğru ortalarken Umut Nayir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

83’üncü dakikada Barış’ın uzak kale direğine doğru ortaladığı topa son anda Yusuf Erdoğan ayak koydu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90’ıncı dakikada Diafra Sakho'nun sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Aytaç Kara, topu kafayla ağlara gönderdi. VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, golü geçerli saydı: 1-1.

Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bursa'da tartışılan pozisyon! F.Bahçeliler isyan ettiBursa'da tartışılan pozisyon! F.Bahçeliler isyan etti1-1 sona eren Bursaspor - Fenerbahçe maçında Bursaspor'un attığı gol için yapılan VAR izlemesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Çakır, VAR izlemesi sırasında yardımcısını da yanına çağırıp görüşüne başvurdu.
Fenerbahçe'ye Bursa'da son dakika şoku!Fenerbahçe'ye Bursa'da son dakika şoku!Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Zirve yarışında Kasımpaşa'ya ağır darbe!Zirve yarışında Kasımpaşa'ya ağır darbe!Spor Toto Süper Lig’in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Mücadele konuk ekip Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Soldado doğruladı! "Transfer teklifi var..."Soldado doğruladı! "Transfer teklifi var..."Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, 1 de gol attığı Bursaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz' sözlerine açıklama'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz' sözlerine açıklamaTürkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özdemir'e söylediği, "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" sözleri sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili açıklama geldi.
Alan'dan sonra G.Saray'ın ikinci golcüsü!Alan'dan sonra G.Saray'ın ikinci golcüsü!Galatasaray'ın bugüne kadar birçok kez radarına giren Alexandre Pato konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
  • Serdar'ın menajeri açıkladı! 'F.Bahçe ile...'21 Ocak 2019 Pazartesi 11:51
  • Trabzonspor'a Pereira'dan kötü haber21 Ocak 2019 Pazartesi 08:43
  • İstanbul'da basketbol şöleni21 Ocak 2019 Pazartesi 08:31
  • Trabzonspor'da sakatlık şoku! Kırık var, 8 hafta yok20 Ocak 2019 Pazar 23:12
  • Beşiktaş'ta Quaresma depremi!20 Ocak 2019 Pazar 22:50
  • Başakşehir Trabzon'u ezdi geçti!20 Ocak 2019 Pazar 22:46
  • Terim keşfe devam ediyor!20 Ocak 2019 Pazar 12:10
  • Hasan Şaş'tan forvet müjdesi! 'Kesin...'19 Ocak 2019 Cumartesi 23:02
  • Galatasaray ikinci yarıya 'çok farklı' başladı!19 Ocak 2019 Cumartesi 22:59
  • G.Saray'a Taffarel ile mesaj yolladı! 'Hazırım'19 Ocak 2019 Cumartesi 12:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri