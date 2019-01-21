Bursa'da tartışılan pozisyon! F.Bahçeliler isyan etti

Bursaspor - Fenerbahçe maçının son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 89. dakikasında Bursaspor Aytaç Kara ile ağları buldu ve Fenerbahçe karşısında skoru 1-1'e getirdi.
Bunun üzerine Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, pozisyon öncesinde Valbuena'ya faul olduğu iddiasıyla Cüneyt Çakır ve ekibine itiraz etti.
Cüneyt Çakır, yardımcısını çağırdı
Çakır, VAR odasından gelen "izleme" önerisinin ardından monitore giderek pozisyonu izledi. Bu sırada yardımcı hakemi Bahattin Duran'ı da yanına çağırarak pozisyonla ilgili bir şey sordu ve Türkiye'de bu konuda bir ilke imza atmış oldu.
Hem ofsayt hem faul tepkisi
Hakem Cüneyt Çakır, Valbuena'ya yapılan müdahaleye ve gol sırasında Volkan Demirel'in önündeki oyuncunun kalecinin görüş alanını kapayıp kapamadığına baktı.
Kararını değiştirmedi
Yapılan incelemenin ardından Çakır kararını değiştirmedi ve Bursaspor'un golünün nizami olduğu yönünde karar vererek, santrayı gösterdi.
22 Ocak 2019 Salı23 R.Ahir 1440
- ABD cehennemi yaşıyor! Bilanço ağırlaşıyorBursa'da tartışılan pozisyon! F.Bahçeliler isyan ettiÜlke şokta! Savaş uçağı düştüFenerbahçe'ye Bursa'da son dakika şoku!Zirve yarışında Kasımpaşa'ya ağır darbe!Soldado doğruladı! "Transfer teklifi var..."SP Gaziosmanpaşa Adayı Bilal Ay: “Aşk” ile yöneteceğizEren Erdem'in itirazına ret'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz' sözlerine açıklamaHainlerin cezaları belli oldu
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 06:47 Güneş 08:16 Öğle 13:20 İkindi 15:51 Akşam 18:15 Yatsı 19:38
- 8°C Adana
- 2°C Adıyaman
- 1°C Afyon
- -16°C Ağrı
- 2°C Amasya
- 3°C Ankara
- 10°C Antalya
- 1°C Artvin
- 9°C Aydın
- 7°C Balıkesir
- BIST: 97.955 -0.51
- Altın: 218,307 -0.01
- Dolar: 5,3310 0.06
- Euro: 6,0607 0.11
Bursa'da tartışılan pozisyon! F.Bahçeliler isyan etti
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bursa'da tartışılan pozisyon! F.Bahçeliler isyan etti1-1 sona eren Bursaspor - Fenerbahçe maçında Bursaspor'un attığı gol için yapılan VAR izlemesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Çakır, VAR izlemesi sırasında yardımcısını da yanına çağırıp görüşüne başvurdu.
Fenerbahçe'ye Bursa'da son dakika şoku!Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Zirve yarışında Kasımpaşa'ya ağır darbe!Spor Toto Süper Lig’in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Mücadele konuk ekip Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Soldado doğruladı! "Transfer teklifi var..."Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, 1 de gol attığı Bursaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz' sözlerine açıklamaTürkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özdemir'e söylediği, "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" sözleri sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili açıklama geldi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- İyi ki doğdun Ayşegül!
- Babasına karaciğeriyle umut oldu
- İmamın cübbesini çaldılar
- Barış Arduç ticarete atıldı
- Gamze Özçelik Afrika'ya uçtu
- Ege Denizi'nde kırmızı alarm
- '10 yıldır işsizim'
- Acun'un kanalı TV8 küçülmeye gidiyor
- O da çiftçiliğe başladı
- Hakan Şükür'ün babasına 15 yıl hapis
- Babam öldüğü gün büyüdüm
- Utanmadan para kazanıyorsunuz
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.