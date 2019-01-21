Bursa'da tartışılan pozisyon! F.Bahçeliler isyan etti



Bursaspor - Fenerbahçe maçının son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 89. dakikasında Bursaspor Aytaç Kara ile ağları buldu ve Fenerbahçe karşısında skoru 1-1'e getirdi.



Bunun üzerine Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, pozisyon öncesinde Valbuena'ya faul olduğu iddiasıyla Cüneyt Çakır ve ekibine itiraz etti.



Cüneyt Çakır, yardımcısını çağırdı



Çakır, VAR odasından gelen "izleme" önerisinin ardından monitore giderek pozisyonu izledi. Bu sırada yardımcı hakemi Bahattin Duran'ı da yanına çağırarak pozisyonla ilgili bir şey sordu ve Türkiye'de bu konuda bir ilke imza atmış oldu.



Hem ofsayt hem faul tepkisi



Hakem Cüneyt Çakır, Valbuena'ya yapılan müdahaleye ve gol sırasında Volkan Demirel'in önündeki oyuncunun kalecinin görüş alanını kapayıp kapamadığına baktı.







Kararını değiştirmedi



Yapılan incelemenin ardından Çakır kararını değiştirmedi ve Bursaspor'un golünün nizami olduğu yönünde karar vererek, santrayı gösterdi.