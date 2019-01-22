22 Ocak 2019 Salı23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:20İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:38
    • 6°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -11°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 97.955 -0.51
  • Altın: 219,528 0.55
  • Dolar: 5,3310 0.06
  • Euro: 6,0607 0.11

Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili Ankara'dan ilk açıklama!

»
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili bir soru üzerine, olayı yakından takip ettiklerini, Ruslarla irtibat halinde olduklarını söyledi.
Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili Ankara'dan ilk açıklama!
Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili Ankara'dan ilk açıklama! Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili Ankara'dan ilk açıklama! Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili Ankara'dan ilk açıklama!

AK Parti'nin MYK toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kerç Boğazı'nda, içerisinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu iki geminin yanmasıyla ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

 

"RUS ARAMA KURTARMA EKİPLERİYLE İRTİBAT HALİNDEYİZ"

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev almış. Yakından takip ediyoruz. Denizcilik dairemiz Rus arama kurtarma ekipleriyle irtibat halinde.

 

GEMİLERİN SAHİPLERİNİN TÜRK OLMA İHTİMALİ VAR

Gelen ilk bilgi Tanzanya bayraklı oldukları hakkında. Ama sahiplerinin Türk olma ihtimali var.

Bir gemide patlama olmuş, diğer gemi de bundan etkilenmiş. 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu değerlendiriliyor. Burada Rus arama kurtarma ekipleri belli bir kriz merkezinden yürütüyor çalışmalarını. Rusya 10 tane arama kurtarma botunu bu bölgeye göndermiş.

Biz de bu arama kurtarma ekiplerinin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Umarız, hiçbir can kaybı olmaksızın mürettebat kurtulur.

Kendi vatandaşlarımızla ilgili durumu da yakından takip ediyoruz. Şu anda elimizdeki bilgiler bunlar.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yine aynı tiyatro! Kimlikleri neden gizleniyor?Yine aynı tiyatro! Kimlikleri neden gizleniyor?ABD’nin Suriye’den ayrılmasına karşı çıkan taraflar açık provokasyonlardan çekinmiyor.
Oyun tutmadı! Türkiye hamlelerini boşa çıkardıOyun tutmadı! Türkiye hamlelerini boşa çıkardıİdlib’de HTŞ üzerinden devreye sokulan provokasyon tutmadı. Türkiye, HTŞ ve ÖSO arasında bir çatışma ortamına dönüştürülmek istenen İdlib’de sükuneti sağladı.
Tesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdiTesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdiBayburt'un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taşın kehribar taşı olduğu anlaşıldı. Köyde yapılan incelemede yaklaşık 200 milyon metreküp rezerv tespit edildi.
Kerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı: Çok sayıda ölü varKerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı: Çok sayıda ölü varRusya’nın Krasnodar açıklarındaki Kerç Boğazı’nda iki gemide çıkan yangında 10 mürettebatın öldüğü açıklandı.
Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili Ankara'dan ilk açıklama!Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili Ankara'dan ilk açıklama!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili bir soru üzerine, olayı yakından takip ettiklerini, Ruslarla irtibat halinde olduklarını söyledi.
Eren Erdem'in itirazına retEren Erdem'in itirazına retFETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliye kararının ardından yeniden tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi.
  • Hainlerin cezaları belli oldu21 Ocak 2019 Pazartesi 15:38
  • AB'den sürpriz Türkiye açıklaması!21 Ocak 2019 Pazartesi 15:37
  • Erdoğan'dan sert tepki21 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
  • Ve BTK düğmeye bastı!21 Ocak 2019 Pazartesi 14:21
  • ABD'liler iki yıldır peşinde21 Ocak 2019 Pazartesi 14:19
  • Suriye'de ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı!21 Ocak 2019 Pazartesi 14:04
  • 45 yıllık turşucunun renkli dükkanı21 Ocak 2019 Pazartesi 13:20
  • 'Vatanım için kalan 7 evladımla şehit olmaya hazırım'21 Ocak 2019 Pazartesi 13:00
  • Eski HDP'li vekil terör örgütüyle bağını koparmamış21 Ocak 2019 Pazartesi 12:39
  • PKK itirafçısı kadın: Dağa HDP yoluyla gittim21 Ocak 2019 Pazartesi 12:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri