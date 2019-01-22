Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili Ankara'dan ilk açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili bir soru üzerine, olayı yakından takip ettiklerini, Ruslarla irtibat halinde olduklarını söyledi.

AK Parti'nin MYK toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kerç Boğazı'nda, içerisinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu iki geminin yanmasıyla ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"RUS ARAMA KURTARMA EKİPLERİYLE İRTİBAT HALİNDEYİZ"

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev almış. Yakından takip ediyoruz. Denizcilik dairemiz Rus arama kurtarma ekipleriyle irtibat halinde.

GEMİLERİN SAHİPLERİNİN TÜRK OLMA İHTİMALİ VAR

Gelen ilk bilgi Tanzanya bayraklı oldukları hakkında. Ama sahiplerinin Türk olma ihtimali var.

Bir gemide patlama olmuş, diğer gemi de bundan etkilenmiş. 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu değerlendiriliyor. Burada Rus arama kurtarma ekipleri belli bir kriz merkezinden yürütüyor çalışmalarını. Rusya 10 tane arama kurtarma botunu bu bölgeye göndermiş.

Biz de bu arama kurtarma ekiplerinin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Umarız, hiçbir can kaybı olmaksızın mürettebat kurtulur.

Kendi vatandaşlarımızla ilgili durumu da yakından takip ediyoruz. Şu anda elimizdeki bilgiler bunlar.