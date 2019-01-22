Kerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı: Çok sayıda ölü var

Rusya’nın Krasnodar açıklarındaki Kerç Boğazı’nda iki gemide çıkan yangında 10 mürettebatın öldüğü açıklandı.

Krasnodar’ın Kerç Boğazı'na 13 mil açıkta Tanzanya bayraklı bir gemide çıkan yangın diğer gemiye sıçradı. Her iki gemide bulunan 16’sı Türk, 15’i Hindistan uyruklu mürettebat gemilerden atlayarak kurtulmaya çalıştı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı açıklamada olayda 10 mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye’nin Novorosisk Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada ise, Türk mürettebatın durumunun tespiti ile ilgili çalışma başlatıldığı, 3 cesedin kimlik tespitinin yapılacağı aktarıldı.



Yangının sıvılaştırılmış gazın gemiden diğer gemiye transferi sırasında meydana gelen patlamayla çıktığı, yangınla birlikte bir gemide patlamalar yaşandığı öğrenildi.