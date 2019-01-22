Oyun tutmadı! Türkiye hamlelerini boşa çıkardı

İdlib’de HTŞ üzerinden devreye sokulan provokasyon tutmadı. Türkiye, HTŞ ve ÖSO arasında bir çatışma ortamına dönüştürülmek istenen İdlib’de sükuneti sağladı.

İdlib’de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubu üzerinden devreye sokulan provokasyon tutmadı. ABD'nin Münbiç'ten çekilme kararı ve DEAŞ’la mücadelede Türkiye’yi öne çıkaran Başkan Donald Trump’ın açıklamaları sonrası İdlib’de HTŞ provokasyonu devreye sokuldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan tarafından fonlanan HTŞ içindeki Mısırlı Şer’i sorumlularından Abu Yekzan Al Mısri fetva vererek Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) mürted ilan etti.

FETVAYLA SALDIRI

“ÖSO’ya saldırmak ve elindeki toprakları almak caizdir” fetvası üzerine HTŞ askeri kanadı saldırı başlattı. Ürdünlü HTŞ askeri sorumlusu Abu Hüseyin Ürdüni’nin talimatıyla harekete geçen HTŞ unsurları, ÖSO’ya saldırdı. ABD, İsrail ve Körfez ülkelerinin İdlib üzerinden kurdukları büyük plan; İdlib’i karıştırarak huzurlu ortamı bozmak, Soçi mutabakatını sekteye uğratmak, Türkiye’nin yönünü Fırat’ın doğusundan Fırat’ın batısına, dolayısıyla Münbiç’ten İdlib’e çekmeyi amaçlıyordu.

ZENGİ ÜZERİNDEN KIVILCIM

HTŞ’nin yaklaşık 20 kişiden oluşan siyasi-askeri şura sorumluları arasındaki Mısır ve Ürdün asıllı üyelerin HTŞ içindeki Mısır ve BAE etkisini arttırmaları, HTŞ içindeki Türkiye karşıtlığını daha da pompaladı. HTŞ ile Nurettin Zengi arasında geçmişten gelen husumet, Zengi grubunun camiden çıkan 5 HTŞ’liyi vurmasıyla çatışmaya dönüşünce Mısırlı Şer’iler ile Ürdünlü askeri kanat üyeleri çatışmaları büyütmek için bu olayı büyük bir fırsat olarak gördü.

PROVOKASYON TUTMADI

HTŞ, Zengi grubunu ve ÖSO’yu hedef alan saldırılar düzenledi. Çatışmalar sonucu her iki taraftan da 100’e yakın kayıp olduğu bildirildi. Çatışmalar devam ederken Esed rejimi de fırsattan istifade bölgeye ağır silah yığdı. Soçi mutabakatıyla ateşkesin korunduğu bölgede Rusya ve Türkiye’nin girişimleriyle bölgede çatışmalar, alevlenmesine fırsat verilmeden dindirildi. İdlib’deki TSK gözlem noktalarına yönelik artan potansiyel tehdit üzerine, Türkiye bölgeye askeri güç ve ağır silah takviyesi yaptı. Rusya’nın devreye girmesiyle rejimi kışkırtma hedefine ulaşamayan ve çatışmaları büyütemeyen HTŞ’li gruplar, Türk askeriyle karşı karşıya kalmaya cesaret edemeyince çatışmalar durduruldu. HTŞ’li gruplar, ele geçirdikleri ağır silahları da muhaliflere iade etti. Böylelikle İdlib’de Suud-BAE ekseninde ortaya konulan provokasyon planı tutmadı.

ALGI OPERASYONLARI BOŞ

İdlib’deki gelişmeler, batılı ülkelerde de Türkiye aleyhinde kampanyalarda kullanıldı. Batı medyası, “Türkiye’nin güvence verdiği İdlib’de mutabakatı sağlayamazken DEAŞ ile nasıl mücadele edeceği, bu güce sahip olmadığı” argümanları üzerinden algı operasyonları yürüttü. Ancak başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin beklentilerinin aksine İdlib’de Türkiye ile Rusya arasında kurulmuş olan Soçi mutabakatı baltalanamadı. Tüm algı operasyonları da İdlib provokasyonu ile birlikte boşa çıkarılmış oldu.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK