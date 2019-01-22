22 Ocak 2019 Salı23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:20İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:38
    • 6°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -11°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 97.955 -0.51
  • Altın: 219,528 0.55
  • Dolar: 5,3310 0.06
  • Euro: 6,0607 0.11

Oyun tutmadı! Türkiye hamlelerini boşa çıkardı

»
İdlib’de HTŞ üzerinden devreye sokulan provokasyon tutmadı. Türkiye, HTŞ ve ÖSO arasında bir çatışma ortamına dönüştürülmek istenen İdlib’de sükuneti sağladı.
Oyun tutmadı! Türkiye hamlelerini boşa çıkardı
Oyun tutmadı! Türkiye hamlelerini boşa çıkardı Oyun tutmadı! Türkiye hamlelerini boşa çıkardı Oyun tutmadı! Türkiye hamlelerini boşa çıkardı

İdlib’de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubu üzerinden devreye sokulan provokasyon tutmadı. ABD'nin Münbiç'ten çekilme kararı ve DEAŞ’la mücadelede Türkiye’yi öne çıkaran Başkan Donald Trump’ın açıklamaları sonrası İdlib’de HTŞ provokasyonu devreye sokuldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan tarafından fonlanan HTŞ içindeki Mısırlı Şer’i sorumlularından Abu Yekzan Al Mısri fetva vererek Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) mürted ilan etti.

 

FETVAYLA SALDIRI

“ÖSO’ya saldırmak ve elindeki toprakları almak caizdir” fetvası üzerine HTŞ askeri kanadı saldırı başlattı. Ürdünlü HTŞ askeri sorumlusu Abu Hüseyin Ürdüni’nin talimatıyla harekete geçen HTŞ unsurları, ÖSO’ya saldırdı. ABD, İsrail ve Körfez ülkelerinin İdlib üzerinden kurdukları büyük plan; İdlib’i karıştırarak huzurlu ortamı bozmak, Soçi mutabakatını sekteye uğratmak, Türkiye’nin yönünü Fırat’ın doğusundan Fırat’ın batısına, dolayısıyla Münbiç’ten İdlib’e çekmeyi amaçlıyordu.

 

ZENGİ ÜZERİNDEN KIVILCIM

HTŞ’nin yaklaşık 20 kişiden oluşan siyasi-askeri şura sorumluları arasındaki Mısır ve Ürdün asıllı üyelerin HTŞ içindeki Mısır ve BAE etkisini arttırmaları, HTŞ içindeki Türkiye karşıtlığını daha da pompaladı. HTŞ ile Nurettin Zengi arasında geçmişten gelen husumet, Zengi grubunun camiden çıkan 5 HTŞ’liyi vurmasıyla çatışmaya dönüşünce Mısırlı Şer’iler ile Ürdünlü askeri kanat üyeleri çatışmaları büyütmek için bu olayı büyük bir fırsat olarak gördü.

PROVOKASYON TUTMADI

HTŞ, Zengi grubunu ve ÖSO’yu hedef alan saldırılar düzenledi. Çatışmalar sonucu her iki taraftan da 100’e yakın kayıp olduğu bildirildi. Çatışmalar devam ederken Esed rejimi de fırsattan istifade bölgeye ağır silah yığdı. Soçi mutabakatıyla ateşkesin korunduğu bölgede Rusya ve Türkiye’nin girişimleriyle bölgede çatışmalar, alevlenmesine fırsat verilmeden dindirildi. İdlib’deki TSK gözlem noktalarına yönelik artan potansiyel tehdit üzerine, Türkiye bölgeye askeri güç ve ağır silah takviyesi yaptı. Rusya’nın devreye girmesiyle rejimi kışkırtma hedefine ulaşamayan ve çatışmaları büyütemeyen HTŞ’li gruplar, Türk askeriyle karşı karşıya kalmaya cesaret edemeyince çatışmalar durduruldu. HTŞ’li gruplar, ele geçirdikleri ağır silahları da muhaliflere iade etti. Böylelikle İdlib’de Suud-BAE ekseninde ortaya konulan provokasyon planı tutmadı.

ALGI OPERASYONLARI BOŞ

İdlib’deki gelişmeler, batılı ülkelerde de Türkiye aleyhinde kampanyalarda kullanıldı. Batı medyası, “Türkiye’nin güvence verdiği İdlib’de mutabakatı sağlayamazken DEAŞ ile nasıl mücadele edeceği, bu güce sahip olmadığı” argümanları üzerinden algı operasyonları yürüttü. Ancak başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin beklentilerinin aksine İdlib’de Türkiye ile Rusya arasında kurulmuş olan Soçi mutabakatı baltalanamadı. Tüm algı operasyonları da İdlib provokasyonu ile birlikte boşa çıkarılmış oldu.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yine aynı tiyatro! Kimlikleri neden gizleniyor?Yine aynı tiyatro! Kimlikleri neden gizleniyor?ABD’nin Suriye’den ayrılmasına karşı çıkan taraflar açık provokasyonlardan çekinmiyor.
Oyun tutmadı! Türkiye hamlelerini boşa çıkardıOyun tutmadı! Türkiye hamlelerini boşa çıkardıİdlib’de HTŞ üzerinden devreye sokulan provokasyon tutmadı. Türkiye, HTŞ ve ÖSO arasında bir çatışma ortamına dönüştürülmek istenen İdlib’de sükuneti sağladı.
Tesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdiTesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdiBayburt'un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taşın kehribar taşı olduğu anlaşıldı. Köyde yapılan incelemede yaklaşık 200 milyon metreküp rezerv tespit edildi.
Kerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı: Çok sayıda ölü varKerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı: Çok sayıda ölü varRusya’nın Krasnodar açıklarındaki Kerç Boğazı’nda iki gemide çıkan yangında 10 mürettebatın öldüğü açıklandı.
Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili Ankara'dan ilk açıklama!Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili Ankara'dan ilk açıklama!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili bir soru üzerine, olayı yakından takip ettiklerini, Ruslarla irtibat halinde olduklarını söyledi.
Eren Erdem'in itirazına retEren Erdem'in itirazına retFETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliye kararının ardından yeniden tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi.
  • Hainlerin cezaları belli oldu21 Ocak 2019 Pazartesi 15:38
  • AB'den sürpriz Türkiye açıklaması!21 Ocak 2019 Pazartesi 15:37
  • Erdoğan'dan sert tepki21 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
  • Ve BTK düğmeye bastı!21 Ocak 2019 Pazartesi 14:21
  • ABD'liler iki yıldır peşinde21 Ocak 2019 Pazartesi 14:19
  • Suriye'de ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı!21 Ocak 2019 Pazartesi 14:04
  • 45 yıllık turşucunun renkli dükkanı21 Ocak 2019 Pazartesi 13:20
  • 'Vatanım için kalan 7 evladımla şehit olmaya hazırım'21 Ocak 2019 Pazartesi 13:00
  • Eski HDP'li vekil terör örgütüyle bağını koparmamış21 Ocak 2019 Pazartesi 12:39
  • PKK itirafçısı kadın: Dağa HDP yoluyla gittim21 Ocak 2019 Pazartesi 12:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri