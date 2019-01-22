22 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:20İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:38
    • 6°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 97.955 -0.51
  • Altın: 219,849 0.70
  • Dolar: 5,3448 0.26
  • Euro: 6,0689 0.14

Yine aynı tiyatro! Kimlikleri neden gizleniyor?

»
ABD’nin Suriye’den ayrılmasına karşı çıkan taraflar açık provokasyonlardan çekinmiyor.
Yine aynı tiyatro! Kimlikleri neden gizleniyor?
Yine aynı tiyatro! Kimlikleri neden gizleniyor? Yine aynı tiyatro! Kimlikleri neden gizleniyor? Yine aynı tiyatro! Kimlikleri neden gizleniyor?

ABD Başkanı Donald Trump’un “DEAŞ bitti, Suriye’den çekiliyoruz” açıklamasının ardından başlayan provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. Münbiç’te 4 ABD askerinin öldüğü bombalı saldırıdan 5 gün sonra Haseke’de aynı tiyatro sahnelendi. Suriye’deki askeri varlığını ilan ettiği 27 Kasım 2015’ten günümüze kadar hiçbir saldırının hedefi olmayan ABD, dün ikinci kez hedef alındı.
 

BOMBALI ARAÇLA SALDIRDILAR

Haseke’de ABD askerlerinin de içinde bulunduğu konvoya bombayla saldırı oldu. Şedadi 47. bölgede dün öğle saatlerinde aralarında ABD askerlerinin de bulunduğu 13 araçlık konvoya bölgenin son kontrol noktasında karşı yönden gelen bombalı araç saldırısı düzenlendi. Patlama sonrası yaklaşık 200 metrekarelik alanda yer yer çukurlar oluştu. Deyrizor yönüne giden konvoyda 4’ü PKK’ya biri Pentagon’a ait 5 araç büyük oranda tahrip oldu. Saldırıda 7 PKK’lı teröristin öldüğü, biri ağır 2 ABD’linin ise yaralandığı belirtildi.

 

KİMLİKLERİ NEDEN GİZLENİYOR

Saldırı sonrası bölge genelindeki tüm ABD üsleri alarm durumuna geçirildi. Şedadi, Kamışlı ve Rimeylan’dan havalanan helikopterler Şedadi bölgesine yönlendirildi. ABD’li ve PKK’lı bazı yaralılar ABD helikopterleri ile sağlık merkezlerine taşındı. Münbiç saldırısı sonrası ölü ve yaralıların isimlerinin kısa sürede paylaşılmasına rağmen Şedadi’de ölen ve yaralananların isimleri ile ilgili PKK kanadına açıklama yasağı getirilmesi akıllara “Konvoyda kimler vardı? İsimleri neden gizleniyor?” sorularını getirdi.

DEAŞ ÜSTLENDİ

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üslendi. 27 Kasım 2015’te Suriye’yi giren ABD güçleri, ilk kez geçtiğimiz hafta Münbiç’te saldıra uğramıştı. “DEAŞ bitti, Suriye’den çekiliyoruz” açıklamasından hemen sonra bir restoranın önünde düzenlenen bombalı saldırıda 4 ABD askeri ölmüştü. Bu saldırı da daha patlamanın sebep olduğu yangın söndürülmeden DEAŞ üstlenilmişti. İki saldırının da ABD’nin çekilmesini durdurmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

DEAŞ hala aktif mesajı!
Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Abdulaziz Temo, Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmede Münbiç ve Şedadi eylemlerinin 'bombalı yakarış' mesajı olduğunu söyledi. ABD’nin çekilme ihtimaline karşı Şam ve Moskova ile görüşme trafiği başlatan PKK’nın özerk bölge ısrarından dolayı sonuç alamadığını kaydeden Temo şunları söyledi: “Çok basit bir kurgu ile 'DEAŞ bitmedi' mesajı vermeye çalışıyorlar. Hattın en doğusundan en batısına DEAŞ’ın operasyonel gücünü koruduğunu anlatmaya çalışan iki saldırı izledik. Burada tek bir hedef var, o da 'ABD bölgede kalsın' iradesidir. Çarşamba günü Sabri Ok, Moskova’ya gitti. ABD gidecek korkusu ile her yola başvuruyorlar. Daha önce defalarca Lazkiye-Hımeymim Rus Üssü’ne giderek Ruslara yalvardılar. Rusya, ABD sonrası doğacak boşluğu hızlı bir biçimde Esed’le doldurmak planı dahilinde PKK’yı da kullanmak istediği için onlarla görüşme trafiğini sürdürüyor.”

KAYNAK: YENİ ŞAFAK
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Eski bakanlık çalışanlarına operasyon!Eski bakanlık çalışanlarına operasyon!Sağlık Bakanlığı Gıda Tarım Bakanlığı eski çalışanlarıan yönelik 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden 27'si yakalandı.
Atatürkçülük bitti fakat ticareti zirvedeAtatürkçülük bitti fakat ticareti zirvedeAtatürkçülük bitti fakat ticareti zirvede
İZBAN'da uzlaşma sağlandı! Yüzde 26'lık zamİZBAN'da uzlaşma sağlandı! Yüzde 26'lık zamİZBAN Genel Müdürlüğü ile Demiryol-İş Sendikası yüzde 26'lık zamma uzlaşma sağladı.
Temel Karamollaoğlu: Fakir daha da fakirleşiyorTemel Karamollaoğlu: Fakir daha da fakirleşiyorSaadet lideri Temel Karamollaoğlu, Denizli’de siyasi parti ve STK temsilcilerine, iş adamlarına ve akademisyenlere hitap etti…
İzmir'i 'koku' sardı!İzmir'i 'koku' sardı!İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, doğalgaz istasyonunda meydana gelen arıza sonucu kokulandırma gazı havaya sızdı. İlçenin bazı mahallelerinde yoğun gaz kokusunu alanlar endişeye kapılarak sokağa döküldü.
SGK'dan e-rapor uyarısı!SGK'dan e-rapor uyarısı!Sosyal Güvenlik Kurumu, milyonları ilgilendiren duyuru yayımladı. 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren kağıt raporlar geçerli sayılmayacak.
  • Yine aynı tiyatro! Kimlikleri neden gizleniyor?22 Ocak 2019 Salı 08:44
  • Oyun tutmadı! Türkiye hamlelerini boşa çıkardı22 Ocak 2019 Salı 08:43
  • Tesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdi22 Ocak 2019 Salı 08:39
  • Kerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı: Çok sayıda ölü var22 Ocak 2019 Salı 08:35
  • Kerç Boğazı'nda yanan gemilerle ilgili Ankara'dan ilk açıklama!22 Ocak 2019 Salı 08:35
  • Eren Erdem'in itirazına ret21 Ocak 2019 Pazartesi 15:40
  • Hainlerin cezaları belli oldu21 Ocak 2019 Pazartesi 15:38
  • AB'den sürpriz Türkiye açıklaması!21 Ocak 2019 Pazartesi 15:37
  • Erdoğan'dan sert tepki21 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
  • Ve BTK düğmeye bastı!21 Ocak 2019 Pazartesi 14:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri