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Temel Karamollaoğlu: Fakir daha da fakirleşiyor

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Temel Karamollaoğlu: Fakir daha da fakirleşiyor
Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Denizli’de siyasi parti ve STK temsilcilerine, iş adamlarına ve akademisyenlere hitap etti…
Temel Karamollaoğlu: Fakir daha da fakirleşiyor Temel Karamollaoğlu: Fakir daha da fakirleşiyor Temel Karamollaoğlu: Fakir daha da fakirleşiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yurt gezilerine hız kesmeden devam ediyor. Denizli’de önemli temaslarda bulunan Karamollaoğlu, burada partisinin il teşkilatının düzenlediği ‘Denizli’nin Geleceği İçin Çare Var Konferansı’na katılarak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, işadamlarına ve akademisyenlere hitap etti.

‘Denizli’nin Geleceği İçin Çar Var Konferansı’nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Zengin her sene daha fazla zenginleşiyor ancak fakir her sene daha da fakirleşiyor. Gelir dağılımında fark her geçen gün daha da artıyor. Gelir dağılımında dengeyi sağlamak lazım. Gelir ve yatırım politikası buna göre belirlenmelidir. İktidardakiler bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorlar. Ürün bazında devletin politika belirlemesi gerekiyor. Bütün dünya bunu yapıyor. Bugün soğana ve patatese muhtaç hale geldik” dedi.

BORCU BORÇLA KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ

İktidarın kutuplaştırıcı bir dille hareket ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Karamollaoğlu, bu üslubu doğru bulmadığının altını çizdi. Karamollaoğlu, “Bu ülkede beraber yaşıyoruz. Ülke daha iyi bir noktaya gelirse bundan hepimiz istifade ederiz. Dünyadaki değişimlerini dikkate almalıyız. Özellikle Çin üretime yönelik politikalarla önemli bir gelişme sağladı. Türkiye de üretime yönelik yatırımlara yönelmesi durumunda ayağa kalkar. Ancak biz bütün paramızı yola ve köprülere harcıyoruz. Şimdi, borçla yaptığımız ‘köprülerin borcunu nasıl ödeyeceğiz’ diye kara kara düşünüyoruz. Biz borcu borçla kapatmaya çalışıyoruz. Tabii, bu da borcumuzu artırıyor” diye konuştu. 

ABD İSTEDİĞİ İÇİN YEMEN’İ BOMBALIYORLAR

Dünyada önemli stratejik bölgelerin olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye bu stratejik bölgelerin arasında yer alıyor. Aynı şekilde, Yemen de bu konuma sahip. Ancak sürekli Suudi Arabistan tarafından bombalanıyor. Niye bombalanıyor biliyor musunuz? ABD bombalanmasını istediği için Yemen’i bombalıyorlar. Çünkü Yemen’in bulunduğu bölge İsrail’in açık denizlere inmesine yol açıyor. ABD’nin emelleri bizim emellerimizle örtüşmüyor. O yüzden onlar bizim müttefikimiz olamaz.”

PATRİOTLAR BİZİ KORUMAZ

Devam eden “S-400 ve Patriot” tartışmasına da değinen Karamollaoğlu, “İktidar S-400 füzelerinden inşallah vazgeçmez. Çünkü S-400 füzeleri bizim için önemlidir. ABD’nin bize dayatmak istediği Patriotlar bizi korumaz. İsrail tarafından bize atılacak füzeyi dost olarak kabul ediyor. Saldırıya cevap vermiyor. Ancak S-400 bizim güvenliğimiz çok önemli” ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, gelir dağılımında büyük bir adaletsizliğin olduğunun altını çizerek, “Zengin her sene daha fazla zenginleşiyor ancak fakir her sene daha da fakirleşiyor. Gelir dağılımında fark her geçen gün daha da artıyor. Gelir dağılımda dengeyi sağlamak lazım. Gelir ve yatırım politikası buna göre belirlenmelidir. Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorlar” diye konuştu. 

SOĞANA VE PATATESE MUHTAÇ HALE GELDİK

Tarıma destek fonunun 16 milyar olarak belirlendiğini ifade eden Karamollaoğlu, “Tarım Kanunu’na göre bütçenin yüzde 1’inin tarıma destek verilmesi gerekiyor. Bu da 45 milyara denk geliyor. Her sahada sıkıntı var. Kayısıda, fındıkta, her alanda sıkıntı var. Tarım ve hayvancılık tam anlamıyla iflas etti. Girdi maliyetlerinde verginin alınmaması gerekiyor. Ürün bazında devletin politika belirlemesi gerekiyor. Bütün dünya bunu yapıyor. Neden biz yapmıyoruz? Bugün soğana ve patatese muhtaç hale geldik” şeklinde konuştu.

FABRİKAYI MAHVEDERLER

Sakarya Tank ve Palet Fabrikası’nın satılmasına tepki gösteren Karamollaoğlu, “Tank ve Palet Fabrikası ihalesiz gitti. BMC ile Katarlılara gitti. Oradaki teknolojimiz varsa biliniz ki orayı mahvederler. Siz bir ülkede yatırım yapmadan teknolojiyi geliştiremezsiniz. Siz önce fabrikayı yapınız, ondan sonra teknolojinizi geliştirin. Bizim ekonomimiz de obezite hastalığına kapıldı. Sadece rakamlar büyüdü. Ancak üreterek güçlenebiliriz.  Güçlenerek ayağa kalkarız. Araştırma ve geliştirmeye önem vermeliyiz. İslam ülkeleriyle ilişkilerimizi artırmamız gerekiyor” dedi.

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