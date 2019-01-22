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Soldado doğruladı! "Transfer teklifi var..."

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Soldado doğruladı! "Transfer teklifi var..."
Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, 1 de gol attığı Bursaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Soldado doğruladı! Soldado doğruladı! Soldado doğruladı!


Fenerbahçe'nin Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede ağları sarsan Roberto Soldado, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Üzüldüklerini söyleyen Soldado, "Son derece büyük üzüntü yaşıyoruz. Aranın ardından iyi çalıştık, iyi başlamak istiyorduk. O gol çok üzücü oldu. Golü de attım, kendi golümü bir kenara bırakıyorum, kazanmak istiyorduk" dedi.

Sorun ile ilgili görüşü sorulan İspanyol golcü, "Sahada en iyisini yapamıyoruz. Bu bizde gerginlik yaratıyor ve rakip üstümüze gelince, gol yiyoruz. Şimdi yeniden başlayacağız. Zaman zaman iyiydik ama baskıyı iyi yönetemedik" ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞI ZORDU, COCU BANA GÜVENMEDİ"

Kendi performansı için konuşan tecrübeli golcü, "Sezon başı zorlu oldu. Cocu, bana güvenmedi. Oynarım diye düşündüm ama sonra ceza aldım. Bunlar geride kaldı. Umarım herkesin görmek istediği Fenerbahçe'yi sahada gösteririz. Problemimiz sezon başında gol atmak değildi. Çok başka problemler vardı" diye konuştu.

Yanal ile gelişeceklerini belirten "Şimdi gelişmek istiyoruz. Her hafta Fenerbahçe'yi puan durumunda alt sıralarda görmek, bu bizi üzüyor. Ersun Yanal ile toparlanacağız. Kupada tur atladıktan sonra özgüvenimiz yükselecek. Bizde eksik olan özgüven, bu da galibiyetle gelecek."

"TEKLİFLER ALDIM, F.BAHÇE BU HALDEYKEN GİTMEM"

Transfer teklifleri aldığını söyleyen Roberto Soldado, "Teklifler geldi ama Fenerbahçe'de kalacağım. Zaten Fenerbahçe'yi böyle bir durumda bırakamam. Fenerbahçe'ye çok şey borçluyum. Geldiğimden bu yana gösterilen sevginin karşılığını vermeden gidemem. Fenerbahçe bu haldeyken hiç gidemem" diyerek sözlerini noktaladı.

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