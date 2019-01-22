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Mustafa Denizli: Hedefte sapma yok!

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Mustafa Denizli: Hedefte sapma yok!
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 1-0 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.
Mustafa Denizli: Hedefte sapma yok! Mustafa Denizli: Hedefte sapma yok! Mustafa Denizli: Hedefte sapma yok!

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Kasımpaşa, sahasında 1-0 mağlup olurken Teknik Direktör Mustafa Denizli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.


Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, “İkinci yarıya düşündüğümüz skorla başlayamadık. Karşımızdaki rakibin ligdeki durumu belli. Son derece zor durumda olan ve büyük bir mücadele örneği ortaya koymasını beklediğimiz bir rakip. 1-0’lık skor, oyunun ve girilen pozisyonların karşılığı değil. Hem bizim hem de Rize’nin daha fazla gol şansı vardı. Biz özellikle oyunun başında 3 net gol pozisyonundan yararlanamadık. Bugün başarılı olduğumuzu söyleyemiyoruz. Klasman yerimiz devam ediyor. Kazanamadık. Kendimize bir hedef koyduk ve bu hedefin hala içindeyiz. Hücum organizasyonlarında, ilk yarıda kullandığımız kadroda bugün 2 önemli oyuncumuz yoktu. Bir oyunumuz belki birkaç hafta aramızda olmayabilir. Bunun bir çaresine bakmak zorundayız. Önümüzde sıkı bir program var. 10 gün içinde oynayacağımız 4 maç vardı, 2’sini geçtik. Şimdi kupa ve ardından liderle oynayacağımız maçımız var. Maçın bitiminde maçla ilgili üzüntümüzü yaşarken, üzüntümüzü artıran bir haber aldık. Yıllardır yakından tanıdığım Yıldırım Uran kardeşimizin vefatını öğrendik. Allah’tan rahmet diliyorum. Ligde yolumuzu bulmak isteyen bir takımız ve mutlaka bulacağız. İlk yarıda da zaman zaman kaybettiğimiz maçlar oldu. Bizim hedefimiz belli ve bunun için takım olarak her şeyi ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

 

“Takıma katkı sağlayacaklar”

Rizespor karşısında gol atamamalarının kendileri adına sürpriz olduğunu belirten Mustafa Denizli, “Gol atamamak bizim için sürpriz sayılabilir. Pozisyon geldi ama rakip takımın başarısı ya da bizim başarısızlığımız nedeniyle gol atamadık. Özgür bizim takımımızda görev yapan bir futbolcu. Bazı günler bazı futbolcuların başarısız olduğunu, kendisini de, tribünler de biz de çok doğru tespit edemeyebiliriz. Hata yapabilir ama birey olarak değerlendirilmemeli. Bir önceki maçta çok da başarılıydı. Bize katkısı devam edecekti” dedi.

Son olarak yeni transferlerle ilgili konuşan Denizli, “Yeni transferlerin katılmasının süreci çok kısa oldu. Yavaş yavaş takım arkadaşlarına alışacaklar ve ilerleyen süreçlerde daha başarılı şekilde takıma katkı sağlayacaklar. Bugün tam düşündüğümüz randımanı alamadık. Kısa bir süre geçti. Hem genç olmaları, ileriye dönük süreçte Kasımpaşa’ya faydalı olacaklardır” diyerek sözlerini tamamladı.

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