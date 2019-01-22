Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Baskı altında kaldıklarını vurgulayan Yanal, "Maçta iki bölüm var. İlk bölümüz bizim istediğimiz gibi olan bölüm, ikinci bölüm ise takımın rakibe karşı koyamadığı ve topun bizde kalamadığı anlar. Oyuncuların yediği baskıdan çıkamadığı anlar, bu baskıyı yememeliydik. Bu baskıyı kıracak oyuncularımız var. Baskının altında kaldık. Oyuncuları tekrar gözden geçireceğiz. Topun bizde kalmasını sağlayacak organizasyon yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
"BASKIYA KARŞI ÇÖZÜMÜ ÜRETECEĞİZ"
Bursaspor'un golündeki tartışmalara değinen deneyimli teknik adam, "Tartışılan bir dönemde yine tartışılan bir VAR kararı oldu. Oldukça çelişkili bilgiler var. Umarım en kısa sürede çelişkilerin olmadığı bir sistem oturur. F.Bahçe oyun dışında bir şeye sığınmadan dik durmalı. Biz hep dik duracağız. Baskıya karşı çözümü biz üreteceğiz" dedi.
Transfer sorusuna detay vermeyen Yanal, "Konumuz şu an transfer değil. Konumuz bugün sahadaki oyuncuların performansı" diye konuştu.
22 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
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Yanal: Tartışılan bir VAR kararı oldu!
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