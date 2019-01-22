22 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:20İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:38
    • 6°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 97.955 -0.51
  • Altın: 219,849 0.70
  • Dolar: 5,3448 0.26
  • Euro: 6,0689 0.14

Yanal: Tartışılan bir VAR kararı oldu!

»
Yanal: Tartışılan bir VAR kararı oldu!
​Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Yanal: Tartışılan bir VAR kararı oldu! Yanal: Tartışılan bir VAR kararı oldu! Yanal: Tartışılan bir VAR kararı oldu!


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Baskı altında kaldıklarını vurgulayan Yanal, "Maçta iki bölüm var. İlk bölümüz bizim istediğimiz gibi olan bölüm, ikinci bölüm ise takımın rakibe karşı koyamadığı ve topun bizde kalamadığı anlar. Oyuncuların yediği baskıdan çıkamadığı anlar, bu baskıyı yememeliydik. Bu baskıyı kıracak oyuncularımız var. Baskının altında kaldık. Oyuncuları tekrar gözden geçireceğiz. Topun bizde kalmasını sağlayacak organizasyon yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"BASKIYA KARŞI ÇÖZÜMÜ ÜRETECEĞİZ"

Bursaspor'un golündeki tartışmalara değinen deneyimli teknik adam, "Tartışılan bir dönemde yine tartışılan bir VAR kararı oldu. Oldukça çelişkili bilgiler var. Umarım en kısa sürede çelişkilerin olmadığı bir sistem oturur. F.Bahçe oyun dışında bir şeye sığınmadan dik durmalı. Biz hep dik duracağız. Baskıya karşı çözümü biz üreteceğiz" dedi.

Transfer sorusuna detay vermeyen Yanal, "Konumuz şu an transfer değil. Konumuz bugün sahadaki oyuncuların performansı" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Volkan Şen'den sürpriz transfer! Yeni takımı...Volkan Şen'den sürpriz transfer! Yeni takımı...Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Volkan Şen ile anlaşmaya vardı.
Yanal: Tartışılan bir VAR kararı oldu!Yanal: Tartışılan bir VAR kararı oldu!​Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Nabil Dirar: 1-1 kötü bir sonuç değilNabil Dirar: 1-1 kötü bir sonuç değilFenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, Bursasor maçı sonrasında konuştu.
Mustafa Denizli: Hedefte sapma yok!Mustafa Denizli: Hedefte sapma yok!Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 1-0 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.
Soldado doğruladı! "Transfer teklifi var..."Soldado doğruladı! "Transfer teklifi var..."Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, 1 de gol attığı Bursaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Zirve yarışında Kasımpaşa'ya ağır darbe!Zirve yarışında Kasımpaşa'ya ağır darbe!Spor Toto Süper Lig’in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Mücadele konuk ekip Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
  • Semih Kaya'dan ilk açıklama!22 Ocak 2019 Salı 09:12
  • Bursa'da tartışılan pozisyon! F.Bahçeliler isyan etti21 Ocak 2019 Pazartesi 23:45
  • Fenerbahçe'ye Bursa'da son dakika şoku!21 Ocak 2019 Pazartesi 23:40
  • Zirve yarışında Kasımpaşa'ya ağır darbe!21 Ocak 2019 Pazartesi 23:40
  • Soldado doğruladı! "Transfer teklifi var..."21 Ocak 2019 Pazartesi 23:39
  • 'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz' sözlerine açıklama21 Ocak 2019 Pazartesi 15:39
  • Alan'dan sonra G.Saray'ın ikinci golcüsü!21 Ocak 2019 Pazartesi 11:52
  • Serdar'ın menajeri açıkladı! 'F.Bahçe ile...'21 Ocak 2019 Pazartesi 11:51
  • Trabzonspor'a Pereira'dan kötü haber21 Ocak 2019 Pazartesi 08:43
  • İstanbul'da basketbol şöleni21 Ocak 2019 Pazartesi 08:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri