Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinden 30'u ihraç, 3'ü halen görevde 33 kişi ile Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanı 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, çoğu 'ByLock' kullanıcısı olduğu ifade edilen şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmanın devam ettiği bildirildi.
22 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
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Eski bakanlık çalışanlarına operasyon!
Sağlık Bakanlığı Gıda Tarım Bakanlığı eski çalışanlarıan yönelik 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden 27'si yakalandı.
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