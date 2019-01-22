Eski bakanlık çalışanlarına operasyon!

Sağlık Bakanlığı Gıda Tarım Bakanlığı eski çalışanlarıan yönelik 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden 27'si yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinden 30'u ihraç, 3'ü halen görevde 33 kişi ile Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanı 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, çoğu 'ByLock' kullanıcısı olduğu ifade edilen şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmanın devam ettiği bildirildi.