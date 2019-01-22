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Eski bakanlık çalışanlarına operasyon!

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Sağlık Bakanlığı Gıda Tarım Bakanlığı eski çalışanlarıan yönelik 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden 27'si yakalandı.
Eski bakanlık çalışanlarına operasyon!
Eski bakanlık çalışanlarına operasyon! Eski bakanlık çalışanlarına operasyon! Eski bakanlık çalışanlarına operasyon!


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinden 30'u ihraç, 3'ü halen görevde 33 kişi ile Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanı 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, çoğu 'ByLock' kullanıcısı olduğu ifade edilen şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmanın devam ettiği bildirildi.

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