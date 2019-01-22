22 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
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TSK'da dev operasyon!

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TSK'da dev operasyon!
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.
TSK'da dev operasyon! TSK'da dev operasyon! TSK'da dev operasyon!

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