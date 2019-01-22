RTÜK başkanı istifa etti!

İLHAN YERLİKAYA KİMDİR?
1960 yılında Konya’da doğan İlhan Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans (1985), Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde yüksek lisans (1987) öğrenimi aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde doktora (1991) ve İletişim Bilimleri Genel Gazetecilik alanında doçentlik (1997) unvanını aldı.
13 Temmuz 2005 tarihinde TBMM tarafından RTÜK üyeliğine seçilen Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, 2009-2011 yılları arasında RTÜK Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 24. Dönem Parlamento’da Konya Milletvekili olarak görev yaptı. 14 Temmuz 2015 tarihinde TBMM genel kurulunda yapılan seçimde tekrar 6 yıllığına Üst Kurul üyeliğine seçilmiştir.