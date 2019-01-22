22 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:20İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:38
    • 14°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -16°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 99.193 1.26
  • Altın: 221,175 1.31
  • Dolar: 5,3536 0.42
  • Euro: 6,0827 0.36

Esed rejimi İdlib'e saldırdı!

»
Esed rejimi İdlib'e saldırdı!
Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen İdlib'in güneyine topçu saldırısı düzenledi.
Esed rejimi İdlib'e saldırdı! Esed rejimi İdlib'e saldırdı! Esed rejimi İdlib'e saldırdı!

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki askeri muhaliflerin cephe hatlarına ve sivil yerleşimlere saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in güneyinde Han Şeyhun ilçesinin kırsalı, Cercenaz beldesi, Has ve Tüh köyleri ile güneybatısındaki Cisr eş Suğur ilçesine bağlı Bidama beldesi ile Naciye ve Yunaiyye köyüne, Hama'nın kuzeyindeki Latamne, Kefer Zita ilçeleri ile El Arbin ve Tel Sahır köylerine gece saatlerinde topçu saldırısı yapıldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları henüz ölü ve yaralılara dair bilgi bulunmadığını aktardı.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) geçen ay yayımladığı raporunda, İdlib'de Esed rejimi güçlerinin, Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadar düzenlediği saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim 2018'de ağır silahlarını çekmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BKM Genel Müdürü: Kartlı ödeme tutarı geçen yıl yüzde 21 büyüdüBKM Genel Müdürü: Kartlı ödeme tutarı geçen yıl yüzde 21 büyüdüBankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Canko, BKM verilerine göre toplam kartlı ödeme tutarının 2018’de yüzde 21 büyüyerek 817 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi.
Enflasyonun üstünde kira artışına önlemEnflasyonun üstünde kira artışına önlemKira bedellerinin belirlenmesinde, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının baz alınması, ilgili kesimlerce olumlu bulundu.
Esed rejimi İdlib'e saldırdı!Esed rejimi İdlib'e saldırdı!Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen İdlib'in güneyine topçu saldırısı düzenledi.
TSK'da dev operasyon!TSK'da dev operasyon!FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.
RTÜK başkanı istifa etti!RTÜK başkanı istifa etti!RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.
YSK sahte seçmenle ilgili son noktayı koyduYSK sahte seçmenle ilgili son noktayı koyduYüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, sisteme iki kere kayıt olmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Mükerrer seçmen olmadığı gibi sahte seçmen de yok, hayali seçmen de yok." dedi.
  • PKK/YPG bir yeri daha işgal etti!22 Ocak 2019 Salı 10:49
  • Eski bakanlık çalışanlarına operasyon!22 Ocak 2019 Salı 10:00
  • Atatürkçülük bitti fakat ticareti zirvede22 Ocak 2019 Salı 09:58
  • İZBAN'da uzlaşma sağlandı! Yüzde 26'lık zam22 Ocak 2019 Salı 09:11
  • Temel Karamollaoğlu: Fakir daha da fakirleşiyor22 Ocak 2019 Salı 09:04
  • İzmir'i 'koku' sardı!22 Ocak 2019 Salı 08:55
  • SGK'dan e-rapor uyarısı!22 Ocak 2019 Salı 08:53
  • Yine aynı tiyatro! Kimlikleri neden gizleniyor?22 Ocak 2019 Salı 08:44
  • Oyun tutmadı! Türkiye hamlelerini boşa çıkardı22 Ocak 2019 Salı 08:43
  • Tesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdi22 Ocak 2019 Salı 08:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri